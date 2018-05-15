Почему молодые чеченцы, живущие далеко за пределами родины, совершают теракты

Террорист, напавший в субботу на прохожих в Париже с ножом под крики "Аллах акбар!", был французом чеченского происхождения. Екатерина Сокирянская, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов, предупреждает об опасности радикализации молодых чеченцев, оказавшихся в эмиграции в Европе. В беседе с корреспондентом Die Welt Павлом Локшиным она говорит о том, что причины не стоит искать в тех странах, в которых они оседают.

"Во время теракта на Бостонском марафоне 5 лет назад погибли три человека, более 250 получили ранения различной степени тяжести. У того теракта есть нечто общее с парижским: в обоих случаях за преступлениями стояли молодые выросшие за границей чеченцы, впитавшие идеи радикального исламизма", - отмечает Локшин.

Как сообщает журналист, по всему миру проживает порядка 1,5 млн чеченцев: более 1 млн живут в Чечне, и около 200 тыс. находятся на территории ЕС - в большинстве своем в статусе беженцев. По словам Сокирянской, "чеченцы в Европе упрекают себя в том, что террористу из Парижа удалось проскользнуть свозь прорехи в социальном контроле". Эксперт указывает на серьезный контроль, который существует внутри диаспоры.

"В Чечне традиционно исповедовался умеренный ислам - все изменилось с началом борьбы за независимость против России и последовавшей войны в середине 1990-х: проповедники и боевики стали приезжать из-за границы и привезли с собой радикальный ислам. Исламизация продолжилась и после победы пророссийских сил", - отмечается в материале.

"Глава республики Рамзан Кадыров ввел своего рода государственный ислам и преследует сегодня всех, кто ставит под сомнение его религиозные трактовки или его личную власть", - пишет Локшин.

Как подчеркивает Сокирянская, тот, кто бежит от произвола Кадырова в Европу, не обязательно по определению является способным на преступления исламистом. Радикально настроенные чеченцы уехали в первую очередь в Египет, Турцию или сразу на войну в Сирию. Опасность исходит скорее от молодежи, которая радикализируется в Европе, считает эксперт. Но проблему надо искать не столько в странах их проживания, сколько в самой Чечне.

"Молодые чеченцы, живущие за пределами родины, внимательно следят за тем, что там происходит", - замечает Сокирянская. "Они узнают через социальные сети или YouTube о том, как Кадыров в республике подавляет любое проявление критики, обеспечивая кладбищенскую тишину, - и чувствуют собственную беспомощность. Из отрицательного отношения к Кадырову рождается гигантский потенциал для радикализации - это не в силах предотвратить даже родители молодых чеченцев", - пишет Локшин.

"Проповедники из интернета знают, как перенаправить гнев против Кадырова на всех тех, кто якобы выступает против ислама или придерживается более умеренных позиций, и превратить молодых чеченцев (...) в террористов", - говорится в статье.

По словам Сокирянской, многим родителям все же удается удержать своих детей от радикализации: они понимают, что для исламистов их дети -"пушечное мясо". Для небольшого народа потеря тысяч молодых людей, которых ИГИЛ* вербует для войны в Сирии или терактов на Западе, становится экзистенциальной проблемой.

По мнению эксперта, европейцы могли бы "поддержать гражданские инициативы внутри диаспоры", например неправительственные организации, которые содействуют предотвращению радикализации и помогают в процессе дерадикалиции. "Молодым чеченцам в Европе нужно показать, что существует и третий путь - наряду с тем, что предлагает лидер ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади и что предлагает Кадыров", - считает Сокирянская. Она не советует закрывать чеченским беженцам дорогу в Европу, поскольку многие из них не чувствуют себя в безопасности и в России, за пределами родной республики. "Европа для многих жертв Кадырова - единственный выход", - говорит эксперт по региону.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.