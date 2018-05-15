В щекотливом газовом споре Германия должна сделать невозможное

В споре вокруг газопровода "Северный поток-2" министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер хочет угодить украинцам и одновременно не разозлить американцев и русских. Миссия щекотливая, однако решение существует, пишут журналисты немецкого издания Die Welt Николаус Долл и Даниэль Ветцель.

При этом во время переговоров на Украине и в России Альтмайеру придется действовать так, будто за столом переговоров сидят и американцы, ведь, по мнению Дональда Трампа, запланированное строительство спорного газопровода "Северный поток-2" значительно задевает интересы США. Он с удовольствием продавал бы больше американского сжиженного газа в Европу, и для Вашингтона было бы предпочтительнее, чтобы Германия в будущем покупала намного меньше газа у России, отмечают журналисты.

На кону стоит многое: если российский инвестор "Газпром" совместно с западными энергетическими концернами построит газопровод, это нанесет сильный ущерб Украине: страна потеряет не только значительную часть транзитных пошлин, составлявших до этого около 2 млрд долларов в год, но и, возможно, свое геостратегическое значение для Запада - а это аспект, которому Киев уделяет особое внимание со времени российской оккупации Крыма и кризиса на востоке Украины, говорится в статье.

Короткую встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом Альтмайер сравнил с "визитом к друзьям", отметив, тем не менее, что переговоры как с Киевом, так и с Москвой являются тяжелыми. Альтмайер также четко обозначил позицию правительства Германии: в его поездке речь идет о том, чтобы гарантировать "правомерные интересы Украины в надежности поставок", передает издание.

Министр также заявил, что Германии небезразлична "полная суверенность Украины", а это означает, что, согласно ожиданиям, когда-нибудь Киев снова получит полный контроль над областями на востоке страны, которые управляются сепаратистами с помощью России, а также в Крыму, поясняют Долл и Ветцель.

Что касается конфликта вокруг поставок газа, то, с точки зрения Германии, решить его просто, полагают авторы публикации. В обозримой перспективе потребность Западной Европы в природном газе будет довольно большой, так что можно в достаточной степени загрузить и обе ветви газопровода "Северный поток", и транзитный газопровод через Украину.

При этом Альтмайер в любом случае не хочет потерять доверие со стороны русских, так как, помимо существующей потребности в поставках газа, без Москвы не предвидится окончания украинского конфликта, не наступит мир в Восточной Европе и будет обостряться гражданская война в Сирии. Поэтому план министра - выступить в Москве в роли честного посредника, говорится в статье.

Это было бы нетрудно, не будь Трампа, который не только с подозрением относится к газовым сделкам Западной Европы, но и резко осуждает строительство "Северного потока-2", отмечают журналисты.

Альтмайеру придется проявить мастерство, чтобы объединить интересы всех сторон. Потому что в охлаждении отношений с США правительство Германии также не заинтересовано.