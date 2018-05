15 мая 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal От Вашингтона Иерусалиму "Насилие омрачило перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но церемония, прошедшая в понедельник, была больше поводом, чем его причиной. Палестинцы из "Хамаса", протестовавшие вдоль границы сектора Газа с Израилем, скорее продолжали свою вечную войну против существования еврейского государства, нежели беспокоились о месте размещения американских дипломатов", - пишет The Wall Street Journal. Перенос посольства стал символическим подтверждением поддержки Израиля Соединенными Штатами. "Связи между двумя странами ухудшились за два президентских срока Обамы, поскольку он сделал заключение ядерной сделки с Ираном своим главным - по сути, единственным - приоритетом на Ближнем Востоке. Одним из планов Трампа было восстановление хороших отношений с союзниками США, а на Ближнем Востоке это означало Израиль и арабов-суннитов в Египте и на Аравийском полуострове", - говорится в редакционной статье. США высказали однозначную поддержку израильским ударам по иранским военным объектам. Теперь Ирану придется дважды подумать о рисках, которые он готов на себя взять в Сирии и на Ближнем Востоке, зная, что Трамп поддерживает Израиль, отмечает издание. Мир в Палестине не наступит до тех пор, пока палестинцы не признают, что Израиль продолжит существовать. "В этом году исполняется 70 лет со дня основания Израиля, и его преуспевание в процветающей демократии является одним из чудес прошлого века", - пишет WSJ. Источник: The Wall Street Journal