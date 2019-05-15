Разве не во всех нас есть немного Анны?

"В России обвинительный приговор Анне Сорокиной воспринимают с гордостью и сочувствием", - пишет журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

"Она всегда любила именно моду, лет с 13 покупала гламурные журналы, - цитирует газета "Комсомольская правда" слова одноклассницы Сорокиной. - Она не хотела стать моделью, хотела публицистикой заниматься. А наш любимый фильм с ней был "Дрянные девчонки". Ей нравилось, что они такие отрицательные героини".

"Анна Сорокина, она же Анна Делви, до последнего подражала дрянным девчонкам из голливудской комедии и даже превзошла их, - отмечает Шолль. - В дорогой брендовой одежде и с идеальным макияжем она пыталась произвести впечатление на людей и манипулировать ими. Правда, в итоге безуспешно. (...) За мошенничество ее приговорили к 4-12 годам тюрьмы в зависимости от ее поведения. Российская общественность воспринимает обвинительный приговор одновременно с сочувствием и некоторой гордостью. "В каждом из нас есть немного Анны Делви", - озаглавила статью "Комсомольская правда".

"Взлет Сорокиной до ее падения был захватывающим, - пишет Шолль. - Родом она из Домодедово, города-спутника Москвы. Ее отец был дальнобойщиком, мать - домохозяйкой. В школе считали, что у нее есть талант к языкам, но она также была всем известной интриганкой". В 16 лет вместе с семьей она переехала в немецкий город Эшвайлер. Одноклассники в немецкой школе называли ее "барби" из-за ее увлеченности брендовой одеждой.

Анна изучала искусство в Лондоне, проходила стажировку в парижском модном журнале Purple, в 2017 году переехала в Нью-Йорк. "В Сохо под именем Анны Делви она поселилась в клубном отеле с проживанием стоимостью в 400 долларов за ночь и рассказывала, что ее отец, магнат, занимающийся солнечной энергетикой, отписал ей 60 млн евро. Она заводила дружбу с богатыми ньюйоркцами, которые оплачивали ее счета, одалживали ей деньги. На ее просьбы оплатить собственными кредитками билеты на самолет и люксовые отели велись даже профи в финансах", - повествует издание.

Ее отец, который сейчас занимается торговлей кондиционерами в Эшвайлере, считает, что сотрудники банка, где Анна в последний раз пыталась получить кредит на 25 млн долларов, виноваты сами. "Они делали ей всякие предложения, пытались в кровать ее затянуть", - говорит он.

Случай Сорокиной - не единственный в России, продолжает Шолль. "Молодая российская шпионка Мария Бутина, которая пыталась в Вашингтоне попасть в ближайшее окружение Дональда Трампа и в апреле была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, выставляла себя в интернете сексуальным борцом за легализацию огнестрельного оружия", - говорится в статье.

Однако зачастую такое виртуальное кокетство может привести и к неудачам. "Так, Настя Рыбка, белорусская эскорт-модель и секс-блогер, публиковала в сети видео, на которых она запечатлена на яхте с миллиардером Олегом Дерипаской и правительственным чиновником Сергеем Приходько, и спровоцировала тем самым коррупционный скандал", - отмечает издание.

"Слишком часто в итоге проявляла свое нахальство и Сорокина. От обвинительного приговора ее не смогли спасти и советы ее стилиста. Единственное утешение: медиакомпания Netflix приобрела права на экранизацию истории Сорокиной. Остается дождаться, хватит ли ее гонорара для того, чтобы погасить долги и штрафы в размере 224 тыс. долларов", - пишет Frankfurter Rundschau.