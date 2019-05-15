Натали Луазо: "Марин Ле Пен и ее друзья будут представителями Путина в Европарламенте"

За одиннадцать дней до выборов в Европарламент бывший ответственный министр по европейским делам Франции Натали Луазо в интервью Le Monde предостерегает от риска "возвращения в 1930-е годы". В то время, как ее движение стоит во главе опросов, наряду с "Национальным объединением"(RN), глава списка блока союзных партий ("Вперед, Республика!", "Демократическое движение", "Действовать", радикалы...) обвиняет "националистов" в том, что их "единственный проект" состоит в желании "заблокировать европейский проект".

"Президент Французской Республики говорит о Европе так, как он это делал во время президентских выборов и в течение двух лет своего пребывания у власти. У нас сейчас впервые за долгие годы такой президент, который крайне привержен решению европейских вопросов, и это шанс для Франции и французов. Он объяснил, что для Европы существует опасность, если позволить националистам победить. Если кто и хотел завести разговор о референдуме против Макрона в течение нескольких месяцев, то это Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен, которые с трудом пережили президентские выборы 2017 года. Эти озлобленные проигравшие стремятся провести третий тур таких выборов", - утверждает Натали Луазо.

"Наш проект представляет собой один из путей выхода из больших дебатов через европейские решения. В частности, речь идет об экологическом переходе. Если мы не будем действовать сейчас, будет слишком поздно. Мы также выступаем за социальную Европу. Я хочу вновь обрести амбиции Жака Делора: вернуть социальную сферу в центр европейского проекта. Французы в больших дебатах говорили с нами о социальной справедливости, демпинге, недобросовестной конкуренции. Мы отвечаем, предлагая социальный щит, минимальные зарплаты с учетом ситуации в каждой стране, которые постоянно повышаются", - указывает политик.

"Президент Республики является первым главой государства в Европе, который поставил климат перед торговлей, заявив, что мы не подпишем торговое соглашение с той страной, которая не соблюдает Парижское соглашение, а именно с США", - напоминает Луазо.

"Есть Европа смирившихся. Они говорят: когда это сложно, даже не надо делать попыток. Мы принадлежим к Европе убежденных, преданных делу, которые видят свой долг в том, чтобы сделать все возможное для будущих поколений", - заявляет собеседница издания.

"Необходимо приостановить свободу передвижения для определенных стран шенгенской зоны, чтобы поставить их перед необходимостью исполнять свои обязательства. Свобода передвижения - это огромное преимущество Европы, которое надо сохранить. Но свобода передвижения связана с обязанностями для всех государств: защитой границ, усилением контроля над терроризмом или незаконной экономической миграцией. И это включает в себя обязанность о взаимопомощи в отношении просителей убежища. Такая взаимопомощь может принимать различные формы (отправка персонала, финансовая поддержка, прием беженцев...), но она должна существовать", - поясняет Натали Луазо.

"Марин Ле Пен во вторник отправилась в Таллинн, в Эстонию, чтобы встретиться с министром внутренних дел, выступающим в роли американского белого супрематиста, который говорит, что "Черные должны вернуться" или что женщины старше 27 лет без детей - это отбросы общества... В Польше Качиньского гомосексуалисты рассматриваются как угроза, - отмечает Луазо. - То, что это не отпугивает Марин Ле Пен, является ее выбором. Но не моим".

"Именно против этого я борюсь, - заявляет политик. - Я не хочу возвращения в 1930-е годы! Чтобы избежать этого, не надо опускать голову в песок, как это делают "Республиканцы", которые терпят Виктора Орбана, называя его "ужасным ребенком в семье".

"Национальное объединение" - это партия, которая дискредитировала себя своими недостатками, проблемами с правосудием и тем, что в Страсбурге и Брюсселе она всегда делала противоположное тому, что проповедовала в Париже. Если RN образует альянс с другими неискоренимыми националистами, настроенными антиевропейски, то их единственным проектом станет блокирование европейского проекта. Марин Ле Пен и ее друзей роднит глубокая симпатия к России Владимира Путина. Крайне правая фракция, которую они хотят сформировать, - это путинская фракция в Европарламенте. Кроме того, она объяснила, что собирается обучать своих руководителей с помощью Стива Бэннона. Между тем, этот человек не является другом Евросоюза", - подчеркивает Натали Луазо.

"Марин Ле Пен говорит, что выход из Европы и из евро больше не является обязательным условием. Она больше не говорит о "Фрекзите", потому что видит, что последствия "Брекзита" довольно бесславны, и потому что в мае 2017 года французы сделали свой выбор в пользу Европы. Но выход из ЕС остается ее скрытым проектом. Джордан Барделла даже дошел до высказывания о том, что евро - это "обуза для Франции", - изобличает собеседница издания.