В Сочи Майк Помпео пытается выйти из тупика с Владимиром Путиным

"Это была одна из тех встреч, которые Владимир Путин любит устраивать поздно вечером, когда политическая напряженность может ослабнуть. По крайней мере, у собеседника, которого глава Кремля пригласил поужинать и поговорить, когда уже стемнело. "У меня создалось впечатление, что президент Трамп настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на совместное решение вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес", - так сказал Путин, принимая во вторник вечером 14 мая госсекретаря США Майка Помпео. Высказывания были сознательно оптимистичными для его первой встречи с высокопоставленным американским чиновником после частичной публикации расследования Роберта Мюллера, отвергающего гипотезу о сговоре между Москвой и командой кандидата Дональда Трампа во время президентских выборов в США 2016 года", - пишет журналист Le Monde Николя Рюиссо.

"После поздней полуторачасовой встречи в Сочи не было объявлено ни об одном соглашении. Ни Владимир Путин, ни Майк Помпео не давали пресс-конференцию. Но глава американской дипломатии объяснил, что беседа была "очень продуктивной", в частности по Сирии. Целью было прежде всего найти общее понимание по определенным конкретным досье", - говорится в статье.

"Помощник президента Юрий Ушаков приветствовал готовность обеих сторон "оздоровить отношения" и упомянул о возможности личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в кулуарах G20 в июне в Японии. Это саммит, который президент США уже объявил, но лидер Кремля еще не подтвердил", - комментирует журналист.

"Нет, прорывов пока, конечно, не чувствуется, но деловой настрой появился с американской стороны", - признал Юрий Ушаков после встречи в Сочи.

"Несколькими часами ранее, после первоначальных переговоров между Майком Помпео и его российским коллегой Сергеем Лавровым, состоялась их совместная пресс-конференция, ставшая несколько вымученной из-за вопроса о российском вмешательстве в американскую политику", - отмечает Рюиссо.

"После саммита двух президентов в Хельсинки 16 июля 2018 года количество разногласий увеличилось. К украинскому и сирийскому досье был добавлен рост напряженности вокруг Тегерана на фоне расхождения во взглядах на спасение иранской ядерной программы", - указывает автор статьи. "Надеюсь, что здравый смысл восторжествует", - заявил Сергей Лавров в Сочи. "По сути, мы не ищем войны с Ираном", - подтвердил Майк Помпео.

"Еще одна горячая проблема: Венесуэла, - пишет Le Monde. "Пришло время президенту Венесуэлы Николасу Мадуро уйти, чтобы закончились страдания венесуэльского народа. Мы надеемся, что российская поддержка Мадуро закончится", - настойчиво утверждал Майк Помпео на совместной пресс-конференции Сергеем Лавровым, который по-прежнему оставался невозмутимым".