Москва ориентируется на "событийный туризм", чтобы изменить свой имидж

"А капелла на свежем воздухе - таково еще одно радостное и космополитичное лицо России, представшее перед толпой зрителей, собравшихся на третьем фестивале танцев и песен, организованном в российской столице. "Если бы не было ни Путина, ни виз, Москва могла бы стать новым модным направлением для европейцев!" - восторгается молодой британский гость, встреченный нами в пятницу, 10 мая, в толпе беспорядочно бродящих посетителей бесплатных концертов фестиваля "Московская весна A cappella". Вдали от политики и дипломатической напряженности 200 групп певцов-любителей и профессионалов, русских и зарубежных, в течение нескольких дней смешивали Евангелие, поп, техно, рэп, джаз, сальсу, фольклор, на пятидесяти сценах, установленных на улицах и парках города", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Николя Рюиссо.

"С большими издержками, но без раскрытия бюджета этой культурной операции, мэрия Москвы пригласила 55 групп из 26 стран Европы, Азии и Америки", - говорится в статье. "Для нас это уникальный шанс увидеть другие лица и услышать другую музыку", - восклицает пятидесятилетняя москвичка Ирина Зверева, страстная любительница песен, концертов, дискуссий и селфи с артистами.

"Наша работа - пение, а не политика", - настаивает Эндрю Берковиц, вокальный перкуссионист одной из американских групп Six Appeal, ставшей победительницей и удостоившейся главного приза - чека на 6.2 млн рублей, то есть около 85 000 евро.

"Поскольку более четверти участников и почти треть членов жюри приезжают из-за рубежа, речь идет не только о России", - радостно говорит итальянец Андреа Фигалло, один из членов жюри, уполномоченного выбирать победителей.

"Сегодня Москва активно укрепляет свои позиции в области событийного туризма", - со своей стороны, похвалился мэр Москвы Сергей Собянин, который, поставил велосипеды на улицах и Wi-Fi в парках, осветил фасады и уменьшил пробки, а теперь множит и разнообразит уличные фестивали. Это также служит способом забыть о других реалиях, социальных трудностях, экономических проблемах и политических репрессиях", - комментирует Рюиссо.

"Спустя почти год после чемпионата мира, когда наплыв южноамериканских любителей и европейских болельщиков погрузил россиян в неожиданный космополитический ажиотаж, на этот раз Москва пела и плясала, будучи весьма далека от обычной кремлевской пропаганды о "России как крепости, осажденной врагами". Придавая себе другой имидж и при этом открывая и удивляя саму себя", - резюмирует Le Monde.