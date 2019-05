Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 16 мая 2019 г. 15 мая 2019 г. Уильям Джей Броад | The New York Times Ваш телефон с 5G не навредит вам. Но Россия хочет, чтобы вы думали по-другому "Сотовые телефоны с 5G, или пятого поколения, являются авангардом эпохи беспроводной связи, полной взаимосвязанных автомобилей, фабрик и городов. По мнению многих аналитиков, какая бы страна ни доминировала в новой технологии, она будет получать конкурентное преимущество на протяжении большей части этого столетия. Но телевизионная сеть, расположенная в нескольких кварталах от Белого дома, озвучивает беспокойство по поводу одного скрытого недостатка", - пишет The New York Times. "Совсем маленького, - сообщила недавно телеведущая RT своим зрителям. - Это может убить вас". "Российская сеть RT America выпустила в эфир сюжет под названием "Опасный эксперимент над человечеством", посвященный тому, что приглашенные ею эксперты называют серьезными угрозами для здоровья со стороны 5G. Спецслужбы США назвали эту сеть главным агентом вмешательства на президентских выборах 2016 года. Теперь она связывает сигналы 5G с раком мозга, бесплодием, аутизмом, опухолями сердца и болезнью Альцгеймера - делая утверждения, которые не имеют научной поддержки", - полагает The New York Times. "Тем не менее, хотя RT America, орудие в руках президента России Владимира Путина, делает все возможное, чтобы посеять опасения среди американских зрителей, 20 февраля Путин дал приказ о запуске российских сетей 5G тоном, говорящим об оптимизме, а не об обреченности", - пишет газета. "Аналитики считают, что атака RT на 5G является геополитически смелой: она нацелена на новый мир взаимосвязанных, футуристических технологий, которые проникнут в дома потребителей, помогут национальной безопасности и вызовут развитие инновационных отраслей промышленности. Медицинские фирмы уже подключают устройства по беспроводной сети, чтобы создавать новые виды оздоровительных процедур", - говорится в статье. "Это экономическая война, - заявил в интервью Райан Фокс, главный операционный директор New Knowledge, технологической фирмы, которая отслеживает дезинформацию. - У России нет хорошей игры 5G, поэтому она пытается подорвать и дискредитировать нашу". "5G также вызывает все больше трений между Вашингтоном и Пекином, и каждая сторона объединяет союзников в том, что считается крупной технологической гонкой. Москва и Пекин, как считается, могут сформировать политический блок 5G. Кремль "действительно обрадовался бы, если бы ему удалось включить демократические правительства в столкновения вокруг экологических и медицинских опасностей 5G", отметила Молли МакКью, глава консалтинговой компании Fianna Strategies в Вашингтоне, округ Колумбия, которая стремится противостоять дезинформации России. "Количество и напористость наступлений RT на технологию 5G растут по мере того, как американская беспроводная индустрия начинает устанавливать системы 5G. В марте Verizon сообщил, что его сервис скоро охватит 30 городов", - отмечается в статье. - RT America выпустила свою первую программу, атакующую последствия 5G для здоровья, в мае прошлого года, единственную в 2018 году. В этом году их уже было семь. Самая последняя, 14 апреля, сообщала что дети, подвергшиеся воздействию сигналов от вышки сотовой связи 5G, будут страдать от рака, носовых кровотечений и трудностей в обучении. (...) Сотни блогов и веб-сайтов, похоже, подхватывают сигналы тревоги по поводу G5, и редко, если вообще, ссылаются на их российское происхождение. Аналитики называют это предательским туманом". "Анна Белкина, руководитель отдела коммуникаций RT в Москве, встала на защиту освещения темы 5G. "В отличие от многих других СМИ, мы показываем широту дебатов", - указала она в электронной переписке. На вопрос о том, не противоречит ли одобрение Путиным технологии 5G в России обеспокоенности по поводу здоровья, озвучиваемой RT America, она ответила, что сеть в США сосредоточена на местных проблемах 5G, а не на "запуске в России". "Наша американская аудитория ожидает от нас, что мы в первую очередь представим американские опасения", - указала Белкина. "(...) Эксперты говорят, что целью Москвы является дестабилизация Запада путем подрыва доверия к демократическим лидерам, институтам и политической жизни. С этой целью сеть RT усиливает голоса инакомыслия, сеет раздор и расширяет социальные разногласия. (..) Ранее кампании были нацелены на фракинг - способ гидравлического разрыва пластов, вакцинацию и генетически модифицированные организмы. (...) В настоящее время сеть применяет свои методы против 5G, избирательно сообщая о самых сенсационных претензиях и предоставляя нескольким маргинальным оппонентам беспроводной технологии приметную новую трибуну", - передает издание. "Все мобильные телефоны используют радиоволны. RT America имеет тенденцию называть сигналы "излучениями", по-видимому, ассоциируя их с очень сильными лучами на дальнем конце электромагнитного спектра, такими как рентгеновские лучи и ультрафиолетовые лучи, которые в больших дозах могут повредить ДНК и вызвать рак. Но радиоволны, используемые в сотовой связи, лежат на противоположном конце спектра, между частотами радиовещания и цветами радуги видимого света, - рассказывает The New York Times. - Частоты, используемые в 5G, выше, чем в предыдущих сотовых телефонах, что позволяет передавать больше информации быстрее. Ожидается, что за телефонами последуют многие другие устройства, в том числе роботы, дроны и автомобили, которые будут посылать друг другу информацию о дорожном движении". "Беспроводная высокоскоростная связь может трансформировать новостную индустрию, спорт, магазины, развлечения, транспорт, здравоохранение, городское управление и правительство на разных уровнях, - считает газета. - В январе The Times объявила о создании совместного предприятия с Verizon для создания лаборатории журналистики 5G. В минувшие годы множество глубоких научных исследований тщательно исследовали беспроводные технологии на предмет потенциальных рисков для здоровья. Практически все данные, по словам государственных чиновников, в том числе во Всемирной организации здравоохранения, не подтверждают страшных угроз для здоровья" "Противники 5G утверждают, что высокие частоты, используемые в этой технологии, сделают новые телефоны и вышки сотовой связи чрезвычайно вредными. "Чем выше частота, тем опаснее она для живых организмов", - заявил недавно журналист RT. "Ученые говорят, что на самом деле все наоборот. Чем выше радиочастота, тем меньше она проникает через кожу человека, снижая воздействие на внутренние органы тела, включая мозг". "Эмиссии 5G, во всяком случае, должны быть более безопасными, чем предыдущие поколения", - отмечает доктор Марвин К. Зискин, врач и заслуженный профессор радиологии и медицинской физики в Медицинской школе Университета Темпл. "Вопросы здоровья озвучивались в прошлом году, когда большое федеральное исследование показало, что сигналы 2G могут вызывать рак мозга у самцов крыс. Но чиновники скептически отнеслись к прямой параллели с людьми, заявив, что люди получают меньшие дозы", - говорится в статье. "Тем не менее, RT принял активное участие в распространении опасений, представив дебют 5G в библейских терминах - (...)"Апокалипсис 5G". Ведущий сообщил, что врачи, ученые и экологические организации теперь призывают к его запрету", - отмечается в публикации. "В распространении своей кампании против 5G RT America опирается на ряды существующих противников сотовой связи, - пишет The New York Times. - Некоторые десятилетиями протестовали против мобильных телефонов, линий электропередач и других бытовых источников электромагнитных волн. Большая часть их работ появляется не в авторитетных научных журналах, а в малоизвестных докладах, публикациях и самоиздаваемых брошюрах, иногда с многочисленными примечаниями сомнительного значения. Они склонны ссылаться на исследования друг друга". "Неясно, сколько экспертов RT осознают, что они помогают российской сети или что она действует как рупор Путина. Иногда RT просто анализирует существующие видеозаписи и печатает материалы, редактируя их, чтобы они отражали ее точку зрения. И в докладах разведки отмечается, что некоторые сотрудники сети не раскрывают свою принадлежность к RT при проведении интервью, - добавляет издание. - Несмотря на это, частные аналитики считают, что атаки на 5G охватывают, возможно, миллионы онлайн-зрителей - пугают одних, приводят в бешенство других". "RT успешно подпитывает экосистему, ориентированную на заговоры, - считает Джон Келли, исполнительный директор Graphika, компании, занимающейся сетевой аналитикой. - Это оказывает реальное влияние. Это приносит плоды". "RT America начала свою атаку в прошлом году с показа новостной передачи под названием "Беспроводной рак" (Wireless Cancer). В качестве приглашенного гостя выступил доктор Дэвид О. Карпентер, известный критик 5G. 82-лений доктор Карпентер получил медицинскую степень в Гарварде в 1964 году и опубликовал сотни научных работ. В течение десятилетий он предупреждал о риске рака для людей, живущих рядом с высоковольтными линиями электропередач, хотя федеральные исследования не смогли найти достоверных доказательств, подтверждающих его заявления", - передает автор публикации. "Внедрение 5G очень страшно, - заявил доктор Карпентер RT America. - Никто не сможет избежать радиации". "По словам Дэвида Роберта Граймса, исследователя рака в Оксфордском университете, и его коллеги Дороти В. М. Бишоп, также из Оксфорда, самые страшные опасения доктора Карпентера были "широко опровергнуты научными организациями во всем мире". Они бросили вызов доктору Карпентеру в журнальной статье, опубликованной за несколько месяцев до выхода в эфир программы RT, назвав его основные претензии "научно дискредитированными". "В одном из интервью доктор Карпентер встал на защиту своей работы, заявив, что она "служит важной цели", вскрывая глобальную угрозу для здоровья. Он сказал, что не знал, что его показывали на RT America. "Я говорю откровенно со всеми, с кем общаюсь", - сказал он. "(...) Несмотря на то, что RT America приложила немало усилий, чтобы нанести ущерб 5G, научный истэблишмент в России принял противоположное и сомнительное положение: высокие частоты связи 5G на самом деле полезны для здоровья человека. Рекомендуется использовать их для заживления ран, укрепления иммунной системы и лечения рака. Говорят, что миллионы российских пациентов прошли такую высокочастотную терапию. Согласно научным исследованиям, московские клиники красоты используют эти высокие частоты для регенерации кожи. Одна компания говорит, что волны могут удалять морщины и бороться с выпадением волос", - рассказывается в статье. "RT America активно встала на защиту своей позиции в отношении потенциальных рисков для здоровья технологии 5G", - пишет газета. "Ничто из того, что я видел, не говорит о том, что эта страница перевернута, - заявил в интервью Рик Санчес, ведущий многих эпизодов RT о 5G. - Я думаю, что существует много вопросов, ответов на которые нет. Прежде чем мы совершим нечто такого масштаба, не должны ли мы подумать о том, что, возможно, могут пострадать люди?" "Фокс, руководитель операционной деятельности технологической компании New Knowledge, указал, что агрессивное наступление RT на 5G заставляет предположить, что Москва менее заинтересована в служении общественности, чем в том, чтобы притупить преимущество Вашингтона в глобальной гонке за цифровое будущее. "Это информационная война", - сказал он. В написании статьи принимала участие София Кишковски. Источник: The New York Times



