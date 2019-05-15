Россия надеется на смягчение конфронтации с США

"В наиболее острых вопросах мировой политики две державы, кажется, непримиримы. Теперь Россия пытается с помощью визита американского госсекретаря Помпео внести в отношения новую динамику", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Россия похоронила свои иллюзии и снова сотворила новую, осторожную надежду, - отмечает журналист Маркус Акерет. - (...) Некогда избрание Трампа пробудило в Москве большие надежды, Россия питала иллюзии по поводу того, что неопытный в политике, не придерживающийся идеологий и, по крайней мере, на словах преданный стране новый президент сможет вывести закоснелые отношения на новый качественный уровень. Но вместо этого они опустились до уровня, самого низкого со времен холодной войны".

"С точки зрения Москвы, это прежде всего было связано со внутриамериканскими дебатами о поддержке, оказанной Россией Трампу во время предвыборной кампании, которые мешали ему в преобразовании отношений и сделали из него сторонника жесткой политики. Но чем дольше сохранялось это разочарование, тем больше оно испытывало терпение Москвы и тем яснее становилось (...), что за порывистостью Трампа и жесткостью по отношению к России скрывается нечто большее, чем только внутриполитическое давление", - говорится в статье.

"Правда, телефонный разговор между Трампом и Путиным в начале мая снова продемонстрировал взаимное уважение. (...) Путин, считают российские наблюдатели, доверяет Трампу намного больше, чем его окружению. Но это отравленное доверие: оно основывается на чутье Путина к неопытному, легко поддающемуся манипуляции и одержимому сенсационными сделками оппоненту, - полагает Акерет. - При этом без внимания остаются два решающих элемента: зависимость Трампа от аппарата, который предан ему не во всех вопросах, и собственная противоречивость Трампа, которая проявляется в борьбе с Россией. Желанию иметь хорошие отношения с Путиным противостоит намерение относительно бесцеремонно реализовать притязания на то, чтобы быть мировой державой".

"Последнее Россия, вероятно, недооценила, - указывает издание. - Везде, где сегодня во всемирно-политических кризисах сталкиваются интересы России и Америки, ни одна из сторон не готова дать обратный ход и признать позицию другой. Но в этом, возможно, и заключается настоящая цель Москвы: чтобы США воспринимали российскую внешнюю политику такой, какая она есть, и чтобы в лучшем случае дело дошло до раздела сфер влияния".

"Как бы сильно Трамп ни стремился к взаимопониманию с Россией, он мало готов принять то, как Россия понимает соблюдение собственных интересов в мире, - продолжает Акерет. - С одной стороны, в этом ему мешает внутриполитическая дискуссия в США: все, что связано с Россией, потенциально токсично и опасно с оглядкой на предвыборную кампанию". С другой стороны, он привязан не только к санкциям, введенным в ответ на конкретные действия России на Украине, но и к закону о врагах Америки. "Ни Трамп не будет нарушать закон, ни кремлевское руководство не будет кардинально переосмысливать свою внешнюю политику, чтобы сделать ему одолжение", - констатирует журналист.

Сейчас Венесуэла, Иран, Сирия и Украина представляют собой яркие примеры более или менее непримиримых позиций. "В Южной Америке Москва может лишь провоцировать и демонстрировать свою неуступчивость колкостями вроде отправки ограниченного числа военных. (...) Россия находится в плену противоречий и в Иране. Распространение иранского влияния на Ближнем Востоке и, более того, ядерная программа Ирана не устраивают Кремль. Но в то же время Тегеран, так же, как режим в Сирии, укрепляет российское влияние в регионе", - пишет издание.

Непримиримые позиции, которые без прикрас упомянули министры иностранных дел на встрече в Сочи, "вряд ли подойдут для того, чтобы конкретизировать встречу двух президентов на полях саммита G20, который пройдет в конце июня в Осаке". Однако, отмечает Акерет, сближение двух стран возможно, по крайней мере, в одном, не менее важном вопросе: вопросе контроля над вооружениями, разоружения и стратегического равновесия. "Правда, привлечение Китая к новым соглашениям о контроле над вооружениями, чего желают в первую очередь США, вероятно, останется иллюзорным", - заключает Neue Zürcher Zeitung.