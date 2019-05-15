Четыре СМС и летальный исход

"Электронное письмо от шефа не терпит отлагательств. Приветствие от друзей нужно прочитать сразу. А что пишут в футбольных новостях? Стоит немного отвлечься - и уже скрипят тормоза. Тот, кто на скорости 50 км/ч отвлекается лишь на 2 секунды, вслепую проезжает почти 28 метров. Из-за того, что водители заняты своими смартфонами, каждый день в ДТП погибают люди", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Так как миллениалы, отличающиеся особенной привязанностью к мобильным телефонам, сейчас переживают возраст, в котором они не только имеют водительские права, но и становятся родителями, педиатры бьют тревогу. В научном журнале Jama Pediatrics медики из Гарвардского университета предупреждают, что родители, родившиеся в период с 1981 по 1996 год и использующие смартфон за рулем, подвергают опасности не только собственную жизнь, но и жизнь своих детей. Опрос о внимательности за рулем показал пугающие результаты", - передает журналист Вернер Бартенс.

"Согласно опросу, 42% опрошенных родителей-миллениалов читают во время управления автомобилем текстовые сообщения; в более взрослой группе этим занимаются 27% опрошенных. В целом 16,1% молодых родителей (в виду имеются 20-30-летние взрослые) за последние 12 месяцев попадали в ДТП; в более взрослой группе таковых было 10,1%", - говорится в статье.

"Поведение миллениалов за рулем в любом случае рискованнее и они легче отвлекаются", - подчеркивает Реган Бергмарк, одна из авторов исследования. "В США в настоящее время девять смертельных случаев и более тысячи пострадавших ежедневно приходятся на ДТП, связанные с невнимательностью водителя", - указывает издание.

"Несмотря на такие пугающие цифры этой теме уделяется недостаточное внимание. Проведенное Гарвардским университетом исследование показало, что лишь у четверти опрошенных, после того, как они попадали в клинику после ДТП, врач спрашивал о том, отвлекались ли они во время вождения. Опасность недооценивается - а собственные возможности переоцениваются, - отмечает Бартенс. - Так, более половины опрошенных указали, что считают себя надежными водителями".

Педиатры должны чаще указывать молодым родителям на эту опасность, требуют авторы исследования. В конце концов, исследования показали, что водитель, всего лишь взявший мобильный телефон в руки, увеличивает риск ДТП в пять раз. Чтение или написание сообщений и вовсе увеличивает вероятность аварии в десять раз. При этом, как отмечает врач Бергмарк, ни одно сообщение не стоит того, чтобы ради него рисковать жизнью, передает Süddeutsche Zeitung.