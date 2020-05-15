Ополаскиватель для полости рта может защитить от COVID-19, разрушая внешний жировой слой, с помощью которого вирус прикрепляется к клеткам человека

"Ополаскиватель для полости рта обладает потенциалом защищать человека от заражения COVID-19, убивая коронавирус до того, как он может инфицировать клетки человека, говорится в новом докладе. Коронавирусы относятся к классу "вирусов с оболочкой", что означает, что они покрыты жировым слоем, который уязвим для воздействия определенных химических веществ. Международная группа исследователей считает, что ополаскиватель для полости рта может разрушать внешний слой или "оболочку" вируса, предотвращая его размножение во рту и в горле", - передает Daily Mail.

"По словам ученых, имеется настоятельная необходимость проверить эффективность жидкостей для ополаскивания рта в ходе клинических исследований, хотя в настоящее время клинических доказательств того, что они будут успешными, нет", - говорится в статье.

(...)

"Авторы исследования не утверждают, что имеющиеся в продаже ополаскиватели для полости рта предотвращают COVID-19, но дальнейшие исследования химических веществ, содержащихся в их составе, могут оказаться полезными. Авторы исследования, которое возглавил Университет Кардиффа, пишут в издании Function, что ополаскиватели для полости рта являются "недостаточно изученной областью основных клинических потребностей". Выводы команды ученых поддерживают вирусологи, специалисты по липидам и эксперты сферы здравоохранения медицинского факультета Университета Кардиффа, а также университетов Ноттингема, Колорадо, Оттавы, Барселоны и Кембриджского Института Бэбрехема.

"Безопасное использование ополаскивателей для полости рта - как и полоскание горла - до сих пор не рассматривалось органами общественного здравоохранения Великобритании, - указал ведущий автор профессор О'Доннелл, один из директоров Института системных исследований иммунитета при Университете Кардиффа. - В лабораторных экспериментах и в ограниченных клинических исследованиях было показано, что некоторые ополаскиватели для рта содержат достаточно известных вирулицидных ингредиентов, которые эффективно воздействуют на липиды похожих вирусов с оболочкой".

"Чего мы еще не знаем, так это того, активны ли существующие ополаскиватели в отношении липидной мембраны SARS-CoV-2. Наш обзор литературы показывает, что необходимо срочно провести исследование, чтобы определить его потенциал для использования против этого нового вируса", - добавил он.

"(...) Ингредиенты зубных ополаскивателей, в том числе хлоргексидин, цетилпиридиния хлорид, перекись водорода и повидон-йод, обладают потенциалом для предотвращения инфекции и некоторые из них "заслуживают клинической оценки", - указывают исследователи. В частности, эти химические вещества могут разрушать внешнюю липидную мембрану некоторых вирусов.

"Липидная оболочка помогает некоторым вирусам, включая коронавирусы, прикрепляться к клеткам человека, минуя иммунную систему хозяина. Конкретные шиповидные белки, называемые "гликопротеинами", на поверхности вирусной оболочки идентифицируют и прикрепляются к рецепторным участкам на клеточной мембране хозяина, что открывает путь для инфицирования. Химические вещества в ополаскивателях потенциально могут изменять способность шиповых гликопротеинов взаимодействовать с рецепторами на клетках человека", - поясняет издание.

"Исследователи подчеркнули, что до настоящего момента дискуссий о потенциальной роли повреждения жировой мембраны как о возможном способе дезактивации вируса не велось. Липидная оболочка не изменяется при мутировании вирусов, а это означает, что ополаскиватели для полости рта могут по-прежнему работать против любых новых штаммов коронавируса, возникающих в ходе нынешней пандемии", - отмечается в публикации.

"Ранее ВОЗ опровергла предположение, что жидкость для полоскания рта может предотвратить заражение SARS CoV-2, коронавирусом, который вызывает COVID-19. "Некоторые марки ополаскивателей могут на несколько минут уничтожать определенные микробы в слюне во рту. Однако это не означает, что они защищают вас от заражения 2019-nCov", - указывала ВОЗ.

"(...) Listerine, один из крупнейших брендов, производящих средства для ополаскивания рта, сообщает на своем веб-сайте, что ни один из его продуктов не тестировался в отношении каких-либо штаммов коронавируса. (...) Обычные ополаскиватели для рта содержат тот же ключевой ингредиент, что и убивающие коронавирус санитайзеры для рук - алкоголь. Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся государственным органом здравоохранения США, рекомендуют дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% алкоголя. (...) ВОЗ также подчеркивает, что употребление чистого алкоголя, наряду с метанолом или отбеливателем, невероятно опасно. Эти вещества не предотвращают и не излечивают COVID-19 и могут привести к инвалидности и смерти (...)", - пишет Daily Mail.