15 мая 2020 г. Адриан Коммюнье и Сабрина Понс | Le Figaro Коронакризис провоцирует фэшн-индустрию на пересмотр таких вопросов, как распродажи, сезонность и воздействие на экологию "(...) В моде свершается собственная революцию? Кризис здравоохранения, связанный с Covid-19, перевернул с ног на голову индустрию моды, вынужденную закрыть свои фабрики и магазины на несколько недель. Для многих пришло время провести анализ ситуации и даже устроить ее глубокий пересмотр. Несколько дизайнеров моды выразили свои мысли по этому вопросу в двух открытых письмах, опубликованных в последние дни одно за другим. Они считают, что данный период предоставляет возможность перетасовать карты в индустрии моды, которая сейчас работает с перебоями. Под их прицелом оказывается механизм отрасли, движущийся слишком быстро. Они указывают на адский темп производства, неоправданный расход текстиля, на сезонность, которой на самом деле уже нет, на распродажи, которые проводятся слишком рано и в более глобальном масштабе, на воздействие на окружающую среду, которое все еще слишком далеко от новых ожиданий потребителей", - пишет Le Figaro. "Когда вы пытаетесь объяснить, как функционирует мода, тем, кто не занимается этим бизнесом, выясняется, что это невозможно". Эти слова принадлежат Дрису Ван Нотену, который высказался в колонках газеты The New York Times после того, как собрал более 180 профессионалов фэшн-сектора (руководителей, дизайнеров, розничных продавцов...), включая таких дизайнеров как Марин Серр, Тори Берч, Мэри Катранцу или Александр Маттиусси. Все они подписали открытое письмо, в котором призвали к полному переосмыслению всей системы", - говорится в статье. "(...) Предметом их размышлений является наведение порядка в сезонности. В настоящее время между представлением коллекции (обычно во время "Недель моды") и ее появлением на полках магазинов существует 6-месячная задержка. Таким образом, чаще всего весеннее платье поступает в продажу в середине зимы, а пуховик прибывает на вешалки для одежды в середине лета. Эта система зависит от срока производства изделий. На момент представления коллекции она еще не выпущена", - поясняют авторы статьи. "По мнению подписантов письма, такая логика больше не актуальна, они хотят "отрегулировать сезонность", чтобы "предлагать коллекцию осень-зима с августа по январь, а коллекцию весна-лето - с февраля по июль". Таким образом, они намереваются приспособиться к потребностям потребителей в режиме реального времени и поддержать желание клиентов, обеспечивая им возможность совершать покупки немедленно, дабы предотвратить фрустрацию, связанную с ожиданием", - говорится в публикации. "Несколько брендов, таких как Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren и даже Tom Ford, уже пересмотрели свою повестку дня в этом направлении, отдав предпочтение знаменитой формуле "see now, buy now " (увидел- купил). Это означает возможность купить вещь сразу после завершения показа", - отмечает Le Figaro. "(...) Другие бренды предпочитают технику дропов, заимствованную из сектора streetwear, уличной одежды, которая представляет собой систему дозированного поступления вещей в продажу ограниченным тиражом среди сезонных товаров. Брендам это дает возможность быстро протестировать продукт на рынке и поддерживать динамику в конкурентном секторе в течение года. И, наконец, создать ощущение срочности и эксклюзивности - основных элементов для запуска акта покупки. Индустрия роскоши любит такой прием. Но и здесь возникает вопрос о фрустрации. Как насчет тех потребителей, которые по несколько часов выстаивают в очереди? И тех поклонников, которые разочарованы невозможностью приобрести понравившуюся вещь?" - задумываются авторы статьи. "Основатель марки A.P.C. Жан Туиту говорит также о чувстве усталости в открытом письме, опубликованном 9 мая 2020 года в онлайн-издании Fashion Network. Он указывает на "невыполнимые календарные планы, возросшую власть рекламы и денег, показных дизайнеров, распространяющих ценности, в сущности, внушающие отвращение, такие как чудесная и чарующая легкая жизнь, что является совершенно фальшивым и наигранным". По его мнению, все это способствовало тому, что мода сделалась "опиумом для народа". Он ратует за минимализм, рассчитанный на более долгую и добродетельную систему ценностей", - отмечается в статье. "Наконец, существует проблема распродаж. Коллектив во главе с Дрисом Ван Нотеном стремится к тому, чтобы в календарныом плане они оказывались "в конце сезона, чтобы обеспечить более полную продажу - январь для осени-зимы и июль для весны-лета". Это позволило бы брендам "устанавливать нормальные цены" в остальное время и положить конец беспорядочным скидкам, предлагаемым в течение года, что стимулирует чрезмерное потребление", - передает издание. "Такое видение предполагает также минимизацию воздействия на окружающую среду, - говорится в статье. "Меньше поточного производства, следовательно, меньше отходов сырья и продуктов, меньше поездок", - объясняет коллектив. Такую идею разделяет и Жан Туиту, желающий "изготавливать долговечную одежду по стилю и качеству" и продолжать "создавать арт-проекты по переработке наших тканей и нашей одежды". Источник: Le Figaro