Немцы не хотят платить по долгам Европы

"Близкая к Ангеле Меркель председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна будет примирить Германию со странами Южной Европы", - пишет корреспондент Le Figaro в Брюсселе Анна Рован.

"(...) Председательство в европейской исполнительной власти вызывает неоднозначную реакцию и сомнения. Говорят, что Урсула фон дер Ляйен слишком немка. Хотя она пробыла на этом посту всего 5 месяцев, а континент переживает беспрецедентную бурю, критики хоть отбавляй. Ее ближний круг, тоже очень немецкий, лишь усиливает недоверие к ней", - говорится в публикации. "Она продемонстрировала, что у нее нет европейского политического видения, позволяющего ей выйти за рамки идеологических и культурных границ Германии", - сурово заявляет итальянец Альберто Алеманно, профессор права в Высшей школе бизнеса в Париже.

"Если Берлин ей позвонит, она преимущественно сделает то, что попросит Берлин", - утверждает один очень хороший знаток европейских дел на условиях анонимности. И добавляет: "У нее нет концепции развития, и я не уверен, что она хочет ее иметь. Она остается немкой и очень близка к Меркель, которая остерегается, как чумы, всяких мечтаний и кошмаров".

"С приходом коронавируса Евросоюз вступил в самый серьезный кризис в своей истории. Все предупреждающие сигналы говорят о затруднительном или опасном положении. Экономики остановились на несколько долгих недель, экономический рост упал во всех странах ЕС, инвестиции заморозились и миллионы рабочих мест оказались под угрозой. Как повторяет Эммануэль Макрон, если кризис расширит раскол между экономиками блока, то европейский проект может взорваться. Такой контекст требует решительных ответных действий, но он также прекрасно поддается, как и во время греческого кризиса, мощному напору немецкой последовательности, будь то экономические вопросы или основополагающая ценность закона и права в понимании обитателей другой стороны Рейна. При этом действия и слова экс-министра Ангелы Меркель, которая некоторое время считала ее своей наследницей, анализируются в свете немецких общих истин. И приходится признать, что порой имеют место неуместные высказывания", - отмечает журналистка.

"Так было в случае с коронабондами, этими общими облигациями, о которых не хотят слышать ни Германия, ни северные страны (Нидерланды, Финляндия, Австрия). Их считают слишком рискованными перед лицом стран Южной Европы, которые не соблюдают схожую финансовую последовательность, - пишет Le Figaro. - Председатель Еврокомиссии сначала подтвердила, что готова рассмотреть "все варианты" для финансирования пакета стимулов. А затем сбросила бомбу в конце марта. "Слово коронабонд на самом деле просто лозунг", - сказала она тогда в интервью немецкому информационному агентству DPA".

"За этим стоит более широкий вопрос о гарантиях. И в этом случае опасения как в Германии, так и в других странах оправданы", - добавила она, что немедленно вызвало негодование стран Южной Европы, во главе с Италией. Учреждение попыталось потушить огонь, заявив, что возникла проблема с переводом. Положение фон дер Ляйен довольно неудобно еще и из-за системы государственной помощи, которую Еврокомиссия - вполне справедливо - значительно ослабила, чтобы позволить европейцам прийти на помощь компаниям, испытывающим большие трудности. Однако из примерно 2 млрд евро, о которых уже объявлено, Германия заполучила львиную долю, составляющую более половины этой помощи. В частности, Италия и Испания утверждают, что они не могут сравнится с огневой мощью Берлина. И что эта помощь, которая сильно варьируется от страны к стране, в конечном итоге будет способствовать неравномерному экономическому подъему внутри Евросоюза. Фон дер Ляйен признала существование такой проблемы и то, что пакет стимулов должен давать больше возможностей странам, наиболее пострадавшим от кризиса", - говорится в статье.

"Еще одним щекотливым вопросом для председателя Еврокомиссии является решение Конституционного суда Германии, которое было вынесено во вторник. Отметая решение Суда Европейского союза о скупке ЕЦБ гособлигаций стран еврозоны, это решение ставит под сомнение как верховенство европейского права, так и независимость Европейского центрального банка. "Здесь кроется системный риск для Евросоюза", - обеспокоенно говорит один европейский дипломат. Это равносильно открытию ящика Пандоры, поскольку некоторые страны, которых призвал к порядку Суд Европейского союза по вопросам верховенства закона, такие как Польша и Венгрия, могут поставить под сомнение его решения. Впрочем, и Варшава, и Будапешт не преминули приветствовать решение суда в Карлсруэ. И хотя реальных угроз для программы скупки ЕЦБ гособлигаций не возникло, о чем свидетельствует выжидательная позиция рынков, Еврокомиссия быстро отреагировала, пригрозив возможными судебными исками против Германии. Такое смелое заявление явно обсуждалось с Берлином", - комментирует Анна Рован.