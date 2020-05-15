В московской статистике не учитывается 60% смертей пациентов с коронавирусом

"Более 250 тыс. зараженных, но только 2,3 тыс. смертей? На протяжении нескольких дней количество зараженных коронавирусом растет в России так стремительно, как ни в одной другой стране. Однако количество смертей остается низким. Департамент здравоохранения Москвы объяснил, откуда берется такая статистика", - пишет немецкий журнал Stern.

"Департамент здравоохранения Москвы подтвердил, что свыше 60% смертельных случаев среди московских пациентов с коронавирусом не учитываются в официальной статистике города. В нее включаются только те, кто непосредственно умер от Covid-19. "Свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы, злокачественные заболевания 4 стадии, лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности, и других некурабельных смертельных заболеваний", - говорится в заявлении департамента здравоохранения".

"Считается ли пациент, умерший от инфаркта, умершим от коронавируса? На этот вопрос в разных странах отвечают по-разному. В России такой случай смерти не считается вызванным коронавирусом. В Германии, наоборот, все люди, которые на момент смерти были заражены коронавирусом, считаются умершими от коронавируса. Даже если причиной смерти стал суицид. "В настоящий момент учитываются как люди, умершие непосредственно от заболевания ("умершие от коронавируса"), так и люди с сопутствующими заболеваниями, которые были заражены Sars-CoV-2 и в отношении которых невозможно окончательно установить, что стало причиной их смерти ("умершие с диагнозом коронавирус")", - таково правило Института Роберта Коха".

"В связи с различными используемыми критериями эксперты по статистике предостерегают от сравнения уровня смертности в разных странах", - отмечает издание.

"Большой вопрос состоит в том, кто умирает от вируса, а кто умирает с диагностированным вирусом", - указал в интервью с Stern профессор Томас К.Бауэр, заместитель председателя Института экономических исследований Ассоциации Лейбница в Эссене. "На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Это можно было бы сделать, если бы производилось вскрытие тела каждого умершего, - пояснил профессор эмпирического экономического анализа Рурского университета в Бохуме. - Но это невозможно".

"Я склоняюсь к тому, чтобы скорее принимать все отклонения, подтверждающие высокую смертность, чем отклонения, показывающие низкую смертность", - сказал собеседник издания, объяснив это тем, что следует исходить из высокого числа неизвестных случаев заражения".

"В действительности общая смертность в Москве выросла в апреле этого года на 20% в сравнении со средним значением для этого месяца за последние десять лет. Как показывают официальные данные, в прошлом месяце в Москве умерло около 12 тыс. человек. В среднем за последние десять лет в апреле умирало около 10 тыс. москвичей. То есть в этом году было зафиксировано на 2 тыс. смертей больше. Однако от коронавируса, согласно статистике, в этот период умерли 600 человек", - пишет Stern.