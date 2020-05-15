Вирус переносится как мелкая пыль?

"Появляется все больше признаков того, что Sars-CoV-2 может находиться во взвешенном состоянии в воздухе помещений. Хотя соблюдение дистанции помогает в защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, оно не эффективно при таком способе передачи", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Сначала заболел один вокалист, а затем весь хор. Когда 10 марта члены хора Skagit Valley Chorale встретились на репетиции, (...) они, договорившись заранее по электронной почте, отказались от объятий и поцелуев в качестве приветствий, - повествует издание. - Однако репетиция превратилась в катастрофу. Так как один из вокалистов был носителем Sars-CoV-2, коронавирусом заразились 53 из 60 участников репетиции. Три вокалиста попали в больницу, двое умерли. То, что вирус так масштабно распространился во время одной-единственной репетиции, является для многих экспертов очередным доказательством наиболее неприятной черты Sars-CoV-2: они предполагают, что вирус может распространяться не только через чихание, кашель и влажное говорение, то есть воздушно-капельным путем, но и в форме аэрозоля. Речь идет о мельчайших, содержащих вирус каплях жидкости, которые попадают в воздух при обычном дыхании и говорении (и тем более во время пения) и долгое время сохраняются в нем. "Я думаю, стоит исходить из того, что имеет место передача вируса аэрозольным путем", - сказал в разговоре с Süddeutsche Zeitung берлинский эксперт по коронавирусу Кристиан Дростен, указав также на данные исследования из Гонконга, где половина выделенных людьми вирусов была обнаружена в аэрозолях", - передает издание.

"Если подтвердится, что вирус может передаваться аэрозольным путем, это повлияет на принимаемые защитные меры. Ведь соблюдение дистанции помогает при защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, но не аэрозольным. Так как диаметр частиц аэрозоля не составляет даже 5 мкм, они долго сохраняются в воздухе. Более крупные частицы в свою очередь оседают вокруг человека, который стал их источником, поэтому рекомендуется соблюдать дистанцию 1,5-2 метра".

"Хотя вокалисты в Вашингтоне сидели близко друг к другу, а некоторые делились друг с другом печеньем и апельсинами, (...) сам факт пения "мог способствовать заражению путем выделения во внешнюю среду аэрозолей", считает Центр по контролю и профилактике заболеваний США".

"Доказательств аэрозольной передачи вируса становится все больше - хотя они и не являются неопровержимыми. Так, ученые из Университета штата Монтана еще в середине марта сообщали в журнале New England Journal of Medicine, что Sars-CoV-2 долго сохраняется в мельчайших каплях жидкости - правда, это было выявлено в рамках чистого лабораторного эксперимента. Исследователи создали аэрозоль с помощью прибора из жидкости, сильно зараженной вирусами. Этот эксперимент не обязательно показателен в отношении передачи инфекции среди людей, однако частицы сохранялись в воздухе на протяжении трех часов и столько же времени оставались заразными. Затем ученые из Сингапура, а также из Небраски обнаружили аэрозоли с ДНК вируса в воздухе помещений, где находились пациенты с Covid-19 - причем на расстоянии более двух метров от пациентов (но они не искали вирусы, способные к размножению). В рамках одного исследования, проведенного в Ухане, ученые обнаружили высокую концентрацию аэрозолей в тех отделениях больницы, где было особенно много людей. Это по-прежнему не является доказательством передачи вируса таким путем от человека к человеку, однако некоторые случаи заражения, например, быстрое распространение вируса в хоровых коллективах или в ресторанах едва ли можно объяснить чем-то иным, кроме как передачей через облако частиц в неподвижном воздухе. А то, что коронавирусы в принципе могут находиться в подвешенном состоянии в аэрозолях, уже показала вспышка заболевания в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге в 2003 году, говорит Кристиан Дростен. Тогда заразились 300 человек, в том числе те, кто жил на этажах выше квартир зараженных".

"Вопрос об аэрозольной передаче вируса важен, так как на нем могут основываться рекомендации по взаимодействию людей друг с другом. Соблюдение дистанции по-прежнему является хорошей мерой в борьбе с передачей вируса воздушно-капельным путем. В случае с аэрозолями помогают свежий воздух и его передвижение, так как каждый поток воздуха разгоняет вирус и разрежает аэрозоль", - пишет Süddeutsche Zeitung.