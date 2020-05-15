"Маасу давно следовало бы вызвать российского посла"

"Правительство ФРГ должно наконец сделать выводы из инцидента с хакерской атакой на бундестаг. Этого требуют партии СвДП и "Зеленые", - сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Канцлер еще никогда так открыто не говорила о трудностях в отношениях с Россией, - отмечает издание. - Она ежедневно работает над улучшением отношений, сказала она, выступая на этой неделе в бундестаге. Однако в настоящий момент отношения между Берлином и Москвой сильно обременены. Федеральная прокуратура добилась выдачи ордера на арест офицера российской службы военной разведки ГРУ. Сообщается, что он участвовал в хакерской атаке России на бундестаг в 2015 году"

"Меркель назвала атаку "возмутительной". Москва, по ее словам, следует "стратегии ведения гибридной войны", - передает издание.

"Теперь оппозиционные политики требуют ясных последствий. "До этого реакция федерального правительства на хакерскую атаку была слишком тихой", - сказал в разговоре с Der Tagesspiegel спикер партии "Зеленые" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур. Он рад, что канцлер наконец нашла "четкие слова". "Но теперь должны последовать и выводы", - сказал политик. Нурипур призвал федеральное правительство согласовать дальнейшие действия на европейском уровне, как после покушения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери".

"Депутат бундестага от партии СвДП Рената Альт обвиняет правительство в том, что в этом деле оно действовало "слишком нерешительно" в отношениях с Россией, как и после убийства гражданина Грузии в парке Малый Тиргартен в Берлине: "В этом случае правительство также было слишком сдержанным, хотя с самого начала имелись улики, свидетельствовавшие о причастности российских государственных органов", - сказала политик из СвДП в разговоре с Der Tagesspiegel".

"По ее мнению, после выводов, сделанных о хакерской атаке федеральной прокуратурой, министру иностранных дел Хайко Маасу (СДПГ) следует перестать "любезничать" в отношениях с Россией: "Ему давно следовало бы вести себя более жестко в отношениях с Россией и вызвать российского посла". Если подтвердится, что Москва не будет содействовать расследованию дела, федеральному правительству следует "рассмотреть возможность высылки российских дипломатов", заявила Альт".