Последний крик моды в селфи - позировать со львами в "ламборгини"

Странное веяние спровоцировало волну негодования после того, как в суперкаре в Париже обнаружили львенка

Защитники животных предостерегают о странной, настораживающей новой моде, пишет The Daily Mail. "Богачи позируют с незаконно купленными детенышами тигров и львов рядом с суперкарами, чтобы выложить фото в Instagram", - поясняет журналист Род Ардехали.

"На этой неделе полиция обнаружила в Париже, в "ламборгини", который остановился перед светофором, львенка. Львенок - самец по имени Путин, ему чуть меньше двух месяцев, он погиб бы от плохого ухода, если бы полиция не спасла его на Елисейских полях", - говорится в статье.

"Так нелегально торгуют сотнями малышей, - заявила в среду Реа Ютэн, которая борется за права животных. - Львенка можно купить дешевле, чем собаку. Он стоит 300 евро, их скупают в цирках. Настоящее бедствие. Они покупают малышей и делают с ними селфи в соцсетях".

Ютэн полагает, что эта мода пришла во Францию из стран Персидского залива, где богачи фотографируются с львятами и тигрятами в автомобилях, а подросших зверей просто выбрасывают.

Львенок из "ламборгини" - уже третий детеныш льва, спасенный в Европе за месяц. Ветеринар нашел, что он ослаблен, у него травма задней лапы и перелом хвоста. Всех трех львят позднее планируется отправить в национальный парк в Южную Африку.