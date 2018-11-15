"Враг государства" Герхард Шредер

"Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер оказался в списке одной из баз данных из-за "антиукраинской пропаганды". Его супруга опасается за безопасность своего мужа и выдвигает обвинения в адрес правительства ФРГ", - сообщает журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Йорг Кёпке.

Автор обращается к событиям 2015 года: тогда были убиты экс-депутат украинского парламента Олег Калашников и писатель и журналист Олесь Бузина. Их убийцы, отмечает журналист, по сегодняшний день находятся на свободе. "Обеих жертв связывала критика так называемого Майдана зимой 2013/2014 года. (...) Калашников, который, как сообщается, являлся близким доверенным лицом свергнутого в итоге Януковича, якобы участвовал в финансировании встречного протеста, во время которого погибли десятки людей. Бузина якобы был пророссийским журналистом. Очевидно, оппозиции к новому руководству в Киеве оказалось достаточным для того, чтобы их ликвидировать", - повествует автор статьи.

"Вероятно, отыскать "сепаратистов" преступникам не стоило больших усилий, - продолжает Кёпке. - Имена и адреса они могли легко найти в базе данных мнимых "государственных врагов Украины". ООН уже не раз резко критиковала печально известный сайт "Миротворец". (...) С 8 ноября в свою обширную коллекцию миротворцы добавили нового врага: с этого времени в разделе "Чистилище", где перечислены так называемые враги государства, написано и имя бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера (СДПГ)".

"Супруга Шредера Со Ён Шредер-Ким опасается за безопасность своего мужа и выдвигает обвинения в адрес правительства Германии. "Как жена я очень обеспокоена и возмущена. В моей стране и в моей культуре мы не понимаем подобных атак на политика-демократа, особенно на бывшего канцлера", - заявила Шредер-Ким в ответ на запрос издания. "Я очень разочарована тем, что немецкое правительство и, в частности, министр иностранных дел, являющийся социал-демократом, не находят мужества дать четко понять украинскому правительству, что подобное отношение для Германии недопустимо", - передает издание слова супруги Шредера.

"В прошлом мы уже разъясняли украинской стороне свою позицию и настаивали на том, чтобы украинское правительство повлияло на удаление этого сайта", - подчеркнула представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Однако, по словам украинского правительства, сервер сайта зарегистрирован не на Украине. В этой связи, отметила представительница МИД ФРГ, действующее украинское законодательство не дает правовых оснований для противодействия сайту. "Мы продолжим настаивать на том, чтобы украинское правительство повлияло на удаление сайта в рамках своих возможностей", - заявила Адебар.

"Сами "миротворцы" называют себя неправительственной организацией. (...) Однако на самом деле "Миротворец" с давних пор имел очень тесную связь с правительством скорее прозападного президента Петра Порошенко. Инициатором создания сайта стал Георгий Тука, основатель украинского полувоенного "Народного тыла". Позднее он был назначен Порошенко председателем Луганской областной военно-государственной администрации; а потом даже поднялся до должности заместителя министра по вопросам оккупированных территорий на востоке страны. К тому же директором так называемых миротворцев является Роман Зайцев, который некогда был высокопоставленным членом украинской спецслужбы СБУ", - говорится в публикации.