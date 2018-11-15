Путин и Абэ договорились ускорить переговоры о Южных Курилах

Западные и японские издания, выходящие на английском языке, сообщают о договоренности, которая была достигнута на встрече Путина и Абэ в Сингапуре в среду, и комментируют текущую ситуацию. The Times рассматривает территориальный спор в репортаже с Хоккайдо.

Японское англоязычное издание Japan Times приводит цитату. "Я договорился с президентом Путиным ускорить переговоры о мирном договоре, основанном на совместной декларации Японии и СССР от 1956 года", - сказал Абэ журналистам. Он добавил, что посетит Россию в начале будущего года и надеется положить конец неурегулированной дипломатической проблеме.

Газета комментирует: "В свете того, что Абэ сослался на совместную декларацию, обеспечение возвращения Шикотана и группы островов Хабомаи, возможно, станет главной темой ближайших переговоров, хотя остается неясно, смогут ли Япония и Россия сильно продвинуться вперед. Токио придерживается мнения, что спор об островах, в число которых также входят Итуруп и Кунашир, должен быть урегулирован до подписания мирного договора. После саммита, который состоялся в эту среду, эта позиция осталась неизменной, сказал один высокопоставленный чиновник японского правительства".

Издание отмечает, что Путин и Абэ обсудили совместную экономическую деятельность на спорных островах.

Bloomberg указывает: то, что основой переговоров станет декларация от 1956 года, подтвердили оба лидера, согласно заявлениям Абэ и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на брифингах для журналистов.

"По-видимому, этот шаг возвращает долгий спор в положение, существовавшее до того, как в сентябре Путин вызвал ажиотаж на Восточном экономическом форуме, вдруг публично призвав Абэ подписать до конца нынешнего года мирный договор без предварительных условий. Япония в ответ заявила об "отсутствии изменений" в своей политике, которая предписывает найти решение спора об островах (именуемых в Японии "Северными территориями", а в России "Южными Курилами") до заключения мирного договора", - комментирует издание.

"Японцы жаждут возвращения Курильских островов, занятых Россией" - извещает в заголовке The Times. Журналист Ричард Ллойд Парри называет Южные Курилы героями бурных человеческих драм и объектом борьбы, которая более 70 лет разобщает две великие державы.

"На северо-востоке Хоккайдо престарелые бывшие жители этих островов смотрят на узкий пролив, отделяющий их от былого дома, и мечтают о возвращении", - пишет издание.

"Я предпочел поселиться здесь, чтобы все время видеть острова, - говорит 83-летний Хиротоси Кавата, чья семья бежала с крохотного острова Тараку (острова Полонского по российской классификации), когда ему было 11 лет. - Я хотел, чтобы у меня была возможность вернуться как можно быстрее. Мы были оптимистично настроены - верили, что их быстро вернут".

"Ныне остаются в живых 6 тыс. бывших островитян, их средний возраст - 83 года. Но многие из них до сих пор говорят с нежностью и ностальгией о землях, которые покинули, будучи маленькими детьми", - пишет автор.

"Еще в 1956 году российское правительство согласилось вернуть маленький остров Шикотан и (группу островов. - Прим. ред.) Хабомаи взамен на мирный договор, но Токио так окончательно и не принял это предложение, надеясь, что обещания японских инвестиций в слаборазвитый Дальний Восток России могут побудить Москву к более масштабным уступкам. 25 лет назад такая позиция на переговорах могла показаться разумной. Но сегодня, когда экономика Дальнего Востока России меняется к лучшему под властью неуклонно уверенного в себе, националистически настроенного Путина, Япония обнаруживает, что у нее меньше возможностей для торга", - полагает автор.

Издание полагает: премьер-министр Японии Абэ, "консерватор-националист, видимо, вряд ли пойдет на компромисс, который кажется неизбежным, - не смирится с отказом от значительной части территории, которую Япония всегда считала своей, взамен на хотя бы часть утраченного".

Автор также обрисовывает позицию японцев, проживавших на островах раньше: "Годами они уверяли, что возвращение некоторых, но не всех островов неприемлемо". Издание считает, что возвращение всех островов - цель явно недостижимая. "Теперь, когда с каждым годом все меньше островитян остается в живых, многие из тех, кто дожил до наших дней, говорят, что согласятся с любым решением, о котором сможет договориться правительство", - пишет автор.