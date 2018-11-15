"Общеевропейская армия" - новый приоритет франко-германской пары

Европейское оборонное досье, долгое время остававшееся постоянным предметом разговоров, вновь стало актуальным после избрания Дональда Трампа, пишет журналист Le Figaro Ролан Горон.

"Выражение "общеевропейская армия", употребленное французским президентом, в сущности, охватывает все нынешние совместные инициативы в сфере обороны и безопасности, - поясняет Жан-Пьер Мольни, заместитель директора Института международных и стратегических отношений (IRIS), Париж. - Они не совсем понятны европейским гражданам, до которых довольно сложно доносить смысл каждой из таких инициатив".

Идея о европейской обороне в том виде, в каком мы представляем ее сегодня, возникла еще в начале 1990-х годов после подписания Маастрихтского договора, говорится в статье.

С течением лет это старое досье, за неимением конкретных достижений, превратилось просто в постоянный предмет разговоров, пока оно окончательно не обрело свою актуальность после "Брекзита" и избрания Дональда Трампа, знаменовавших собой ослабление мультилатерализма. Стали появляться новые структуры. Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны, одобренное в декабре, будет заниматься наращиванием оборонной мощи и инвестированием в совместные проекты. Европейский фонд обороны в 2019 году должен приступить к усилению военной мощи государств-членов и проводить в жизнь стратегическую независимость Евросоюза. Параллельно, на этот раз вне рамок сообщества, в июне Макрон предложил Европейскую инициативу по вмешательству, подписанную 10 странами, в том числе Великобританией. Ее цель: способствовать становлению "европейской стратегической автономии", отмечает автор статьи.

Всякий раз в авангарде оказывается франко-немецкая пара. И если недавние достижения можно признать условными, то все 27 членов ЕС пришли к единому мнению о необходимости усиления военной мощи Европы, указывает журналист.

"Единственный камень преткновения - это вопрос о "стратегической автономии", который немного пугает отдельные страны Северной и Центральной Европы", - уточняет Жан-Пьер Мольни. Этот новый избитый лозунг, вписанный в глобальную стратегию ЕС, особенно смущает Польшу, говорится в статье.

"Парадоксально то, что идея о том, что европейцы тратят больше средств на свою безопасность, в первую очередь устраивает американцев", - отмечает Жан-Пьер Мольни. Действительно, Дональд Трамп регулярно увещевает европейские страны-члены НАТО повышать свои военные расходы, считая, что США оплачивают слишком большую часть бюджета Североатлантического альянса. Подразумевается: покупайте все американское. Хотя Париж и Берлин недавно договорились вместе создать европейский истребитель и танк, многие государства-члены оснащаются военной техникой по ту сторону Атлантики, пишет Горон.

"Я не хочу наблюдать за тем, как европейские страны повышают свой оборонный бюджет для покупки американского и другого оружия или техники, произведенной вашей промышленностью", - заявил в воскресенье Эммануэль Макрон на канале CNN. "Если мы увеличим наш бюджет, то для того, чтобы основать нашу собственную автономию", - продолжил он.

"Больше усилий со стороны европейцев в области обороны - это хорошо, но это никак не должно подрывать силу трансатлантических отношений", - предостерег в понедельник генсек НАТО норвежец Йенс Столтенберг.