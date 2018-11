15 ноября 2018 г. Анахад О'Коннор | The New York Times Как низкоуглеводная диета может помочь вам сохранить здоровый вес "Это был один из основополагающих признаков диетологии: когда речь идет о снижении веса, все калории созданы равными. Чем бы вы ни питались, главное - считать калории и сжигать больше калорий, чем вы потребляете", - замечает автор книг по диетологии, обозреватель The New York Times Анахад О'Коннор. "Но это общепринятое мнение оспаривается в большом новом исследовании, которое опубликовал в среду научный журнал BMJ. Согласно исследованию, взрослые люди с избыточной массой тела, которые исключили из своего рациона углеводы и заменили их жирами, резко ускорили свой обмен веществ. После 5 месяцев на такой диете их организм сжигал примерно на 250 калорий в день больше, чем у тех, кто потреблял много углеводов и мало жиров; это наводит на мысль, что ограничение потребления углеводов, возможно, помогает сохранить желательный вес после похудения", - говорится в статье. Новое исследование "содержит убедительные новые доказательства того, что для организма не все калории одинаковы, когда речь идет об обмене веществ. Оно также указывает, что популярные рекомендации худеющим от органов здравоохранения: считать калории, уменьшать порции и ограничивать потребление жиров, - возможно, устарели", говорится в статье. Многие эксперты полагают, что причина эпидемии ожирения в Америке - перебор с калориями всех видов. Напротив, один из авторов исследования - эндокринолог Дэвид Людвиг - полагает, что эпидемия ожирения вызвана рафинированными углеводами, которые содержатся в сахаре, соках, белом хлебе, макаронных изделиях и т.п. - продуктах, резко повышающих содержание сахара и инсулина в крови. "Людвиг и его коллега Сара Эббелинг опубликовали исследования, согласно которым рационы, отличающиеся по соотношению углеводов и жиров, но содержащие одинаковое количество калорий, совершенно по-разному влияют на гормоны, чувство голода и обмен веществ", - говорится в статье. Автор приводит подробности исследования Людвига и его коллег: на первом этапе участники "соблюдали строгую диету, уменьшившую их вес примерно на 12%". "На втором этапе испытуемых разделили на три группы с разными рационами: в первом на углеводы приходилось 20% калорий, во втором - 40%, в третьем - 60%. Во всех трех диетах на белки приходилось 20% калорий", - говорится в статье. Следующие 5 месяцев участников снабжали едой в достаточном количестве, чтобы удержать от потери или набора веса. "Примерно 250 дополнительных калорий, которые сжигались людьми из низкоуглеводной группы, потенциально могут обеспечить похудение на 20 фунтов за три года на этой диете, говорит Людвиг", - сообщает издание. Людвиг подчеркнул, что выводы не касаются "нерафинированных углеводов" в цельных фруктах, фасоли и т.п. "По его словам, исследование наводит на мысль, что сокращение потребления еды с добавленным сахаром, мукой и другими рафинированными углеводами, возможно, поможет сохранить желательный вес после похудения, так как активизирует обмен веществ при пониженной массе тела", - говорится в статье. Источник: The New York Times