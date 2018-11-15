Отказ ВЭФ приглашать российских бизнесменов - это конец эры в Давосе

"Российский премьер-министр Медведев рассержен отказом ВЭФ в Давосе приглашать российских бизнесменов. Досада понятна, ведь для россиян такое решение огорчительно вдвойне", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер.

"Хотя российские компании тоже самостоятельны, их руководители не смогут проигнорировать предложения Кремля", такие, как, например, идею Медведева бойкотировать форум, ведь "контрольный пакет акций крупнейших российских компаний принадлежит государству", отмечает автор.

"Для российских миллиардеров и промышленных магнатов отказ в приглашении огорчителен вдвойне: для магнатов таким образом заканчивается эра, - уверен журналист. - Для них ВЭФ всегда был чем-то большим, нежели просто форумом. Это была гостиная, в которой делались наброски будущего страны. К тому же отказ в приглашении показывает уязвимость российской экономики".

Американские санкции лишают россиян возможных контактов с потенциальными инвесторами. "Это ясно показывает, что тучи над близкими к Кремлю бизнесменами и российской экономикой сгустились и за пределами Давоса", - заключает Штайнер.