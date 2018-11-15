Казахстанская афера женевского нефтетрейдера Vitol

"Компания Vitol, специализирующаяся на торговле сырьем, давно занимает в нефтяной отрасли Казахстана ведущую позицию. Как крупнейший в мире независимый нефтетрейдер обеспечил себе доступ к нефти в подверженном коррупции центральноазиатском государстве?" - задается вопросом журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

"Неправительственная организация Public Eye проанализировала множество взломанных электронных писем высокопоставленных казахских чиновников. (...) В письмах, среди прочего, всплывает зарегистрированный в Нидерландах холдинг Ingma, представляющий собой совместное предприятие Vitol и сначала одной, а потом двух офшорных компаний", - сообщает журналист.

"Сначала партнером Vitol (49%) в Ingma была компания Oilex (с долей 51%), - передает Хосп. - В 2010 году Oilex была переименована в Xena (47,5%), а к собственникам Ingma добавилась компания Omega Coöperatief (10%). За фирмой Oilex/Xena скрывается индийский предприниматель Арвинд Тику. Влиятельный Тимур Кулибаев (миллиардер и зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. - Прим. ред.) в качестве собственника не указывается. Согласно документам, Тику и Кулибаев были деловыми партнерами и среди прочего совместно учредили траст, управляемый банком Credit Suisse".

"В одном письме от 2008 года, адресованном банку Credit Suisse в Лондоне, компания Merix International Ventures просит об отсрочке выплат по кредиту. В письме, среди прочего, указывается, что Кулибаев предлагает личное поручительство по кредиту. К тому же в качестве источника дохода упоминаются дивиденды компании Vitol Central Asia. Подразумевается, вероятно, фирма Ingma. Кроме того, называются фирмы Euro Asian Oil и Sun Drilling, принадлежащие Тику", - говорится в статье.

"Прямого доказательства коррупции доклад неправительственной организации не содержит. Предположение заключается в том, что влиятельный Кулибаев покровительствует женевскому нефтетрейдеру из-за "совместного предприятия". Тем не менее, доклад затрагивает вопрос о том, как компании, занимающиеся торговлей сырьем, имеют дело с так называемыми политически значимыми лицами, в частности в странах, для которых характерно смешение политики и экономики и в которых взятки являются обычным явлением", - отмечает журналист.

Впоследствии Vitol, крупнейший в мире независимый нефтетрейдер, расширил свои позиции в Казахстане, пишет далее автор публикации. Три года назад компания, победив в соответствующем тендере, заключила с государственным концерном КМГ сделку по авансированию поставок нефти. На настоящий момент общая сумма авансирования, предоставленного Vitol государственному предприятию, составляет 5,2 млрд долларов.

"В целом Vitol продает сегодня почти пятую часть всей добываемой в Казахстане нефти, что обеспечивает компании важную позицию в автократическом центральноазиатском государстве", - пишет Хосп в заключение.