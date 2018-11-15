Барак и Мишель Обама: сначала писать книги, потом победить Трампа

В последнее время его можно увидеть чаще - и не в роли политического "старейшины", а в качестве обеспокоенного гражданина и экс-президента. За кулисами Барак Обама снова участвует в политической жизни - для того, чтобы на следующих выборах Дональда Трампа не избрали на новый срок, пишет журналист Stern Николас Бюксе.

Долгое время "самый популярный американец современности, к разочарованию многих людей по всему миру, молчал, держался в стороне. (...) Однако типичные для Обамы колебания и нерешительность теперь в прошлом", считает автор статьи.

"Во время избирательной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс в последние недели иногда все выглядело так, будто выбор стоял между Бараком Обамой и Дональдом Трампом. Барак Обама наконец вышел из роли политического "старейшины", он заявил, что эти выборы - главные в его в жизни. Во время яростного выступления в Майами полторы недели назад он раскритиковал своего "лгущего" преемника как "паникера", - передает издание.

"Многие его сторонники опьянены счастьем оттого, что их идол наконец нашел резкие слова, - отмечает журналист. - Вероятно, его усилия оправдались. Как установил Брукингский институт, из 74 кандидатов, которых Обама поддерживал в предвыборной кампании, победили 39. Из 75 кандидатов, которых поддерживал президент Трамп, победил только 21".

"Несомненно, многие демократы тоскуют по светлому образу вроде Обамы, который выведет их из темноты эпохи Трампа", - полагает Бюксе.

"В тени правления Трампа США охватила волна ностальгии по первому черному президенту, даже некоторые умеренные республиканцы заявляют, что хотели бы вернуть в Белый дом этого человека, против которого они боролись во время его президентства. Вторая книга его бывшего личного фотографа Пита Соузы, в которой он сопоставил абсурдные твиты Дональда Трампа с приятной, нормальной реальностью обамовских лет, стала, конечно, бестселлером", - говорится в статье.

"Барак Обама пользуется такой популярностью, какой он ни разу не удостоился во время своего президентства", - констатирует журналист.

"Он выступает с речью и получает минимум 300 тыс. долларов за одно выступление. Путешествует по миру, и кажется, будто действующие и бывшие президенты и премьер-министры, с которыми он встречается, нуждаются в его присутствии, чтобы удостовериться, что мир все же не идет ко дну", - пишет Бюксе.

Совместно с Мишель, чья автобиография только что вышла в свет, он заключил договор с издательством, которое заплатит за публикацию его книги 65 млн долларов. Когда книга будет издана, пока неизвестно, но в ее написание Обама вкладывает "много времени и честолюбия" и, как стало известно Stern, консультируется у писателей.

"За кулисами Обама планирует свое политическое возвращение в роли серого кардинала демократов на президентских выборах 2020 года", - продолжает журналист, отмечая, что Обама уже встречался со многими возможными кандидатами на пост президента от демократов, в том числе с влиятельными сенаторами, общается с бывшим вице-президентом Джо Байденом, обсуждает будущее демократов.

"Когда его партнеры по переговорам заговаривают о расследовании "российского дела" против предвыборного штаба Трампа, Обама советует им: не охотьтесь за блестящими вещами, не задыхайтесь от возмущения по поводу каждого твита. Подумайте, что останется в долгосрочной перспективе. Одного антитрамповского шоу - в этом Обама убежден - для победы на выборах в 2020 году недостаточно", - говорится в публикации.

"По его мнению, демократы должны разработать собственную программу, создать политических звезд. (...) Но, чтобы спасти свое наследие, Бараку Обаме еще нужно найти его - нового Обаму", - заключает Бюксе.