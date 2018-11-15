Нетаньяху лишился своего министра обороны

Из-за поддержки режима перемирия с "Хамасом" в секторе Газа премьер-министр Израиля потерял своего важного сторонника в кабмине, пишет Александра Фёдерль-Шмид в статье на сайте Sueddeutsche Zeitung.

"Хамас" провозгласил перемирие после интенсивного обстрела израильской территории из сектора Газа - это и "послужило поводом" для министра обороны Израиля Авигдора Либермана вместе со своей партией националистического толка "Наш дом Израиль" выйти из коалиции.

"Большой ошибкой" Либерман назвал и решение Нетаньяху дать "зеленый свет" отправке 15 млн долларов наличными через Катар в сектор Газа. Вслед за главой Минобороны отставкой пригрозил и министр образования Нафтали Беннет - на тот случай, если он не будет назначен министром обороны, сообщает SZ.

"После выхода партии Либермана, у которой был лишь один министерский портфель, у коалиции остался лишь один голос большинства в парламенте. Если уйдет и возглавляемая Беннетом партия "Еврейский дом", кабмин Нетаньяху прекратит свое существование", - говорится в статье.

Известный "ястреб" Либерман подверг позицию Нетаньяху жесткой критике, назвав уступки в адрес "Хамаса" "капитуляцией перед террором". По его словам, перемирие лишь позволит потянуть время и не станет долговременным решением. По словам Либермана, пришло время для досрочных выборов.

"Очередные выборы между тем запланированы на ноябрь 2019 года, - сообщает издание. - Досрочные выборы на руку и самому Нетаньяху: израильским ведомствам предстоит вынести решение о том, будет ли премьер-министру выдвинуто обвинение по двум коррупционным скандалам".

"Оппозиция также выступает за досрочные выборы", - говорится в статье.

"Хамас" отреагировал на отставку Либермана, назвав ее "победой для Газы", резюмирует автор.