Генерал бундесвера: "Европа должна иметь возможность быстрее действовать во время кризисов"

В интервью немецкой Tagesspiegel генерал бундесвера Эбергард Цорн комментирует идею о создании единой европейской армии.

Германия в состоянии сама себя защитить, замечает высокопоставленный немецкий военный. "Но нельзя рассматривать Германию в отдельности, следует брать во внимание взаимодействие со всеми партнерами по НАТО и ЕС. Мы целиком и полностью зависим от силы альянса, при этом вклад Германии признают и ценят во всем мире. Мы выполняем все взятые на себя обязательства - касается ли это операций под эгидой ООН, НАТО или Евросоюза".

Актуальные проблемы с боеготовностью генерал связывает не с многонациональным военным контингентом НАТО, а с тем, что после окончания холодной войны, к примеру, было резко сокращено количество танков. "После терактов 11 сентября 2001 года фокус был направлен на способность бундесвера быстро реагировать по всему миру. После аннексии Крыма и начала гибридной войны на Украине на повестке дня снова возник такой вопрос, как защита собственной территории".

Комментируя необходимость наращивания численности воинского контингента бундесвера, собеседник издания указывает на то, что сегодня обстановка в мире не требует возврата ко всеобщей воинской повинности. "Какую задачу должна выполнять воинская повинность? Я не считаю, что в настоящий момент мы можем ответить на такие вызовы, как Афганистан, ситуация в Африке или необходимость защищать партнеров по альянсу, при помощи этой меры". Кроме того, генерал указывает на затраты, которые будут связаны с введением воинской повинности. Финансирование, по словам Цорна, придется оттягивать от других проектов.

Останавливаясь на предложенной французским президентом Макроном идее о создании единой европейской армии, генерал Цорн говорит о том, что "единая Европа должна в первую очередь иметь возможность быстрее действовать во время кризисов. ЕС в этой связи принял решение усилить сотрудничество в сфере оборонной политики и политики безопасности. Общеевропейская система безопасности - так называемое постоянное структурированное сотрудничество (Pesco) - стала первым шагом на пути создания Европейского оборонного союза. (...) Мы работаем над созданием армии, которая объединяла бы национальные вооруженные силы таким образом, чтобы они совместно могли отражать атаки".

Среди угроз, наиболее актуальных для Германии, генерал выделяет кибератаки, международный терроризм и угрозы в сфере защиты партнеров по НАТО.

По мнению собеседника издания, в случае с Россией необходимо делать ставки "на политические переговоры вкупе с эффективным устрашением".