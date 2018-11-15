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15 ноября 2018 г.
15 ноября 2018 г.

Марк Бридж | The Times

Космическая уборка может спровоцировать настоящие "Звездные войны"

Кампания по очистке околоземной орбиты от космического мусора может приблизить вооруженные конфликты в стиле киносаги "Звездные войны", пересказывает The Times предостережение эксперта. Журналист Марк Бридж приводит подробности: "Саадия Пекканен (Вашингтонский университет) заявила, что планы уборки "космического мусора" с помощью мощных лазеров могут служить прикрытием для новых вооружений, предназначенных для уничтожения спутников, космических кораблей или орбитальных станций".

В этой связи газета замечает: "Как в России, так и в Китае космические агентства и инженеры работают над лазерными пушками для устранения мусора".

Источник: The Times


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