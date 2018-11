15 ноября 2018 г. Марк Бридж | The Times Космическая уборка может спровоцировать настоящие "Звездные войны" Кампания по очистке околоземной орбиты от космического мусора может приблизить вооруженные конфликты в стиле киносаги "Звездные войны", пересказывает The Times предостережение эксперта. Журналист Марк Бридж приводит подробности: "Саадия Пекканен (Вашингтонский университет) заявила, что планы уборки "космического мусора" с помощью мощных лазеров могут служить прикрытием для новых вооружений, предназначенных для уничтожения спутников, космических кораблей или орбитальных станций". В этой связи газета замечает: "Как в России, так и в Китае космические агентства и инженеры работают над лазерными пушками для устранения мусора". Источник: The Times