Подо льдами Гренландии обнаружен гигантский кратер

Дыра диаметром около 30 км зияет подо льдами Гренландии - там, куда тысячи лет назад упало некое небесное тело. Теперь этот кратер удалось обнаружить при помощи сонарного оборудования, сообщает Die Zeit.

Геологи Университета Канзаса обнаружили гигантский ударный кратер, который образовался при падении астероида на северо-западе Гренландии. Описание находки, которая залегает на километровой глубине под толщей ледника Гайавата, опубликовано в статье в журнале Science Advances.

"Импактное образование было обнаружено при изучении поверхности под Гренландским ледяным щитом с помощью радиолокационного зондирования с самолета в 2016 году. Кроме того, ученые проанализировали первые данные, которые были собраны между 1997 и 2014 годами в рамках программы NASA (...) по изучению климатических изменений в регионе", - говорится в статье.

По словам Джона Падена, одного из авторов исследования, окончательная уверенность в том, что речь идет об ударном кратере, появилась после сравнения имеющихся данных с данными со спутников.

"Трудно судить, сколько лет обнаруженному под ледниками кратеру. Канзасские ученые полагают, что астероид упал около 12 тыс. лет назад. Из-за того, что кратер находится под толщей льда, добраться до него невозможно". Паден надеется на то, что рабочая группа сможет обнаружить к юго-западу от кратера следы падения астероида, свободные ото льда. Тогда можно будет осуществить более точную датировку при помощи радиометрических исследований.