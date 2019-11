15 ноября 2019 г. Макс Седдон, Роман Олеарчик и Хелен Уоррелл | Financial Times Прослушки телефонных разговоров связывают Россию с ополченцами, которых обвиняют в крушении самолета над Украиной "Прокуроры, расследующие крушение самолета авиакомпании Malaysia Airlines над Украиной в 2014 году, обнародовали серию перехваченных телефонных разговоров с участием полевых командиров сепаратистов и российских чиновников, которые, по словам следователей, показывают, что Москва имела больше контроля над силами ополченцев, признанных ответственными за судьбу самолета, чем считалось ранее, - передает газета The Financial Times. - Возглавляемая Нидерландами Объединенная следственная группа (Joint international investigative team - JIT) (...) в четверг заявила, что только что обнародованные телефонные переговоры четко свидетельствуют о том, что Россия контролировала действия вооруженных сил ДНР, когда 17 июля 2014 года был сбит самолет рейса MH17, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, а результате чего погибли все 298 пассажиров на борту. Они включают разговоры Владислава Суркова, уполномоченного Кремля по вопросам Украины, с лидером сепаратистов, а также упоминания о "распоряжении" министра обороны Сергея Шойгу и согласовании действий с ФСБ, главной службой безопасности России", - говорится в статье. "(...) Недавний анализ свидетельских показаний и других сведений показал, что российское влияние на ДНР выходит за рамки военной поддержки и что связи между российскими властями и лидерами ДНР, судя по всему, более тесные (...)", - заявила JIT. "Прогресс JIT в расследовании создает предпосылки для возможных обвинений против российских чиновников. Москва отрицает свою причастность и говорит, что JIT отказалась принимать ее доказательства, - отмечается в материале. - Новейшие сведения по расследованию могут также осложнить возможные мирные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским (...)". "Марк Галеотти, эксперт по современной России и старший научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований, отметил, что обнародование голландскими следователями материалов представляет собой "наращивание давления на Москву", - цитирует The Financial Times. "Следователи знают, что для того, чтобы как-либо продвинуться в расследовании, им нужно заставить, вынудить, компрометировать Москву, чтобы добиться от нее большего сотрудничества (...)", - отметил он. "(...) Двумя представителями высшего руководства в ДНР на момент крушения рейса MH17 были Александр Бородай, руководитель PR-агентства из Москвы, и министр обороны Игорь Гиркин, бывший оперативный сотрудник российской разведки, известный под псевдонимом Стрелков, - сообщается в статье. - В июне JIT обвинила Гиркина и трех других лиц в убийстве, но отметила, что они не "нажимали на кнопку" для запуска ракеты. Гиркин отрицает свою причастность к сбиванию самолета. В перехваченных телефонных разговорах Бородай согласовывает организационные, финансовые и кадровые вопросы с Сурковым. По словам JIT, она опросила бывших бойцов, которые заявили, что они выполняли приказы двух главных российских разведывательных органов и что финансирование ДНР почти полностью зависело от Москвы". Источник: Financial Times