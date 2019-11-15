Россия продолжает идти по пути дедолларизации

"(...) На доллар приходится чуть более трети всех активов российского суверенного фонда, который составляет 125 млрд долларов. Однако в 2020 году Фонд национального благосостояния намерен сократить долю своих инвестиций в американской валюте в пользу других валют, таких как китайский юань, объявил заместитель министра финансов Владимир Колычев. Он может продать госдолг США, как это сделал российский Центральный банк в 2018 году", - пишет журналист французской газеты Les EchosНессим Айт-Касими.

Владимир Колычев обосновывает это решение, объясняя, что "геополитические риски - это один из ключевых факторов, почему структура золотовалютных резервов меняется", передает агентство "Интерфакс". "Здесь мы просто больше синхронизируемся с Центральным банком", - напоминает он.

"Начиная с 2014 года и возникновения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами Россия принялась за дедолларизацию своей экономики и финансовой системы с тем, чтобы обойти санкции. По мнению Москвы, такие ответные меры нацелены на оспаривание американской гегемонии. Российский Центральный банк также заключил соглашения о расчетах в национальных валютах со странами, "находящимися в ссоре" с США, такими как Иран, Китай и Турция", - отмечает автор статьи.

"Президент Владимир Путин на саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) напомнил о том, что товарооборот его страны с членами этого блока увеличился и составил в 2018 году 125 млрд долларов. Увеличивая долю финансирования проектов в национальных валютах своих партнеров, страны БРИКС способствуют продвижению своей торговли", - говорится в статье.

"Продажа долларов также позволяет России поднять и стабилизировать рубль, который в 2018 году упал на 17%. С начала года российская валюта восстановилась и выросла на 7,6% по отношению к доллару. Доллар установился на уровне 64 рублей по сравнению с 69 в январе. Стабилизируя свою валюту, Россия стремится увеличить долю своего экспорта, в том числе энергоносителей, выраженную в рублях", - пишет Les Echos.

"У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций?" - заявил в интервью газете The Financial Times глава Минэкономразвития Максим Орешкин. (...)