15 ноября 2019 г. Уитни Херст и Рик Глэдстоун | The New York Times Расследование ООН о бомбардировках сирийских госпиталей может быть подорвано давлением России и ограниченностью самого расследования "Воздушные бомбардировки госпиталей в районах Сирии, контролируемых мятежниками, долгое время представлялись возможными военными преступлениями, настолько возмутительными, что три месяца назад глава ООН распорядился провести специальное расследование, дав надежду на то, что виновные понесут ответственность, - сообщает The New York Times. - Однако по мере появления все больших доказательств, что за некоторые из этих бомбардировок ответственны российские союзники правительства Сирии, кажется, что происходит прямо противоположное". "Согласно внутреннему документу ООН, попавшему в распоряжение The New York Times, до сих пор предмет расследования ограничивался лишь семью участками из множества подвергнувшихся бомбардировкам, - подчеркивается в материале. - В то же время дипломаты отмечают, что Россия оказывала давление на лидера международной организации, генерального секретаря Антониу Гутерреша, чтобы не допустить обнародования выводов даже этого ограниченного расследования". "И, видимо, в качестве очередного жеста безнаказанности, один из объектов из списка расследования, хирургический госпиталь Кафра Набла, подземное учреждение, который российские пилоты, согласно расследованию газеты The New York Times, уже как минимум один раз до этого бомбили, 6 ноября, как представляется, вновь подвергся бомбардировке россиян, - передают журналисты Уитни Херст и Рик Глэдстоун. - Газета использовала свидетельства очевидцев и видео, записи из кабин российских пилотов с временными кодами, данные наблюдений за самолетами и записи камер безопасности из госпиталя Кафра Набла, чтобы отследить признаки участия России в последующем ударе 6 ноября. Время ударов, подтвержденное одним пилотом на записи переговоров из кабин самолетов, соответствует времени, когда были нанесены удары по госпиталям". "Госпиталь Кафра Набла, расположенный в северо-западной провинции Сирии Идлиб, подвергся трем авиаударам и был временно выведен из рабочего режима после последнего удара. По словам одного из врачей госпиталя, погибших и пострадавших не было", - пишут авторы. "Официальный представитель Василия Небензи, постоянного представителя РФ в ООН, не ответил на запрос The New York Times прокомментировать обвинения в том, что Россия оказывала давление на Гутерреша с целью сохранить расследование в тайне. Вместо этого представитель указал на публичные высказывания Небензи 16 сентября, в которых он выдвинул возражения против того, что он назвал дезинформацией о военной кампании Сирии и России. (...) "Никто не отрицает, что в Идлибе есть и мирные жители, и что они живут в ужасающих условиях, некоторых из них переселяют уже второй или даже третий раз. Однако нет другого способа положить конец их страданиям, кроме как освободить территорию от джихадистов, которые просто используют мирное население как щит для защиты собственных позиций", - сказал он. "(...) Это будет не первым случаем, когда Россия пытается заблокировать или как минимум дискредитировать любые результаты международных расследований, подвергающие сомнению военные действия, которые ведет Кремль или его сирийский союзник. Например, два года назад Россия блокировала попытки Запада продлить существование поддерживаемой ООН комиссии, расследующей химические атаки в Сирии, после того, как комиссия обнаружила, что сирийское правительство было ответственно за смертельную воздушную атаку на деревню Хан-Шейхун, что явилось бы военным преступлением", - подчеркивается в статье. (...) По словам дипломатов, они ожидают, что финальный доклад нынешнего расследования будет завершен к концу года, сообщается в статье. Источник: The New York Times