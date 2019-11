15 ноября 2019 г. Антон Трояновский | The New York Times Надвигаются переговоры с Путиным, и Украина тщетно ищет поддержки США "Украинцы привыкли слышать призывы Запада к стабильности в их стране. Этой осенью роли поменялись", - пишет The New York Times. "Украина очень хотела бы видеть в Штатах стабильную политическую ситуацию", - отметил в интервью Александр Турчинов, советник по национальной безопасности предыдущего президента Украины. Отношения между Киевом и Вашингтоном, добавил он, "это вопрос жизни и смерти для нас". "По мере развития спектакля с импичментом в Вашингтоне внимание сосредоточено на президенте Трампе и последствиях для внутренней политики. Но этот скандал существенно сказывается на Украине, ослабляя позиции президента Владимира Зеленского, который между тем надеется в ближайшие недели начать личные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Восточной Украине", - указывает газета. "Путин уже обозначил свою готовность снизить напряжение в отношениях с Украиной, особенно в свете того, что это может помочь ему избавиться от экономических санкций, введенных Европой и США. Но он хочет окончить войну на своих условиях, и благодаря беспорядку, царящему в американской политике на Украине, по словам политиков и чиновников в Киеве, шансы на это растут", - подчеркивает The New York Times. "(...) Мы не заинтересованы в хаосе внутри политической системы США, потому что мы очень, очень зависим от нее", - говорит депутат Богдан Яременко, председатель Комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады и соратник Зеленского. По его словам, меньшая вовлеченность США на Украине стала бы для России "четким сигналом, что она может себе больше позволять на Украине, вести себя более агрессивно, более активно". "(...) Одним из признаков растущего влияния Москвы служит недавняя попытка Зеленского добиться личной встречи с Путиным без участия западных лидеров в качестве посредников. Другой сигнал - слова бизнесмена Игоря Коломойского, одного из наиболее влиятельных людей в стране, о том, что он поддерживает восстановление связей с Россией", - отмечает автор статьи Антон Трояновский. "В прошлом американские дипломаты тесно сотрудничали с Киевом в любых переговорах с Москвой, - говорится в публикации. - (...) Но сейчас, когда американская политика и персонал находятся в раздрае после того, как вскрылось давление, оказываемое Трампом на Украину с целью начать расследования против демократов, США практически не участвуют в политическом и дипломатическом процессе, связанном с разрешением войны на востоке, утверждают украинские и западные чиновники в Киеве. С начала этой весны, по мере того, как кампания давления Трампа приближалась к своему пику, как минимум 9 чиновников, принимавших участие в украинской политике, или уволились, или дистанцировались от администрации Трампа после дачи свидетельских показаний в ходе процедуры импичмента (...)". "(...) Американцы "обеспечивали эту поддержку и легитимность украинского положения", - считает Оксана Сыроед, возглавляющая украинскую политическую партию "Самопомощь", которая выступает за более тесные связи с Вашингтоном. Но из-за растущего облака противоречий вокруг взаимоотношений США и Украины страна сейчас "как будто обнажена", говорит Сыроед. "Мы противостоим России в одиночку". "В последние несколько недель Зеленский продвигал планы взаимного вывода войск в нескольких точках фронтовой линии войны с координацией с сепаратистами. Эти действия, которые прошли не совсем гладко, должны были проложить Зеленскому путь к первой официальной встрече с Путиным. (...) Кремль предпринял несколько примирительных шагов, например, обмен заключенными с Киевом, в то время как россияне все сильнее устают от войны и западных санкций, отмечает Яременко, сторонник Зеленского в Верховной Раде", - передает газета. "Многие украинцы уже обеспокоены тем, как их неопытный президент будет вести переговоры с Путиным. Около 20 тыс. человек в прошлом месяце вышли на марш в столице Украины, чтобы выразить протест против плана мирного урегулирования Зеленского, предостерегая о надвигающейся "капитуляции", - говорится в статье. "(...) Сыроед заявила, что, по ее мнению, теперь и демократы, и республиканцы дважды думают, прежде чем просто вступить в коммуникацию с украинцами - из страха ввязаться в водоворот импичмента. Некоторые чиновники в Киеве отмечают, что Украина стала "токсичной" для Вашингтона, - подчеркивает автор публикации. - Гордон Сондлэнд, американский посол в ЕС, который играл ключевую роль в определении политики в отношении Украины, сообщил следователям Конгресса, что минувшей осенью сознательно проигнорировал смс от одного из высокопоставленных советников Зеленского со словами "Здравствуйте, как у Вас дела?" (...). Сейчас украинцы недоумевают, с кем они должны разговаривать в Вашингтоне. Чиновники Госдепартамента обсуждают, стоит ли им разделить роль спецпосланника на Украине среди нескольких дипломатов вместо того, чтобы просто искать замену Курту Волкеру, который работал частично и безоплатно". "(...) Один из вопросов теперь состоит в том, как именно Путин может попытаться извлечь выгоду из замешательства вокруг американской поддержки Украины. Несмотря на войну, многие украинцы до сих имеют тесные личные и культурные связи с восточной соседкой, а сентябрьский опрос показал, что 54% жителей Украины положительно относятся к России", - следует из публикации. "(...) Появляются признаки возможной перемены. По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, работающего в тесном сотрудничестве по вопросу украинской политики, украинцы страдали от необоснованного убеждения, что США все исправят. Теперь, как говорит чиновник, люди должны наконец осознать, что ЕС - их более близкий и надежный партнер", - указывается в статье. (...) Источник: The New York Times