Россия: новый уровень репрессий против правозащитников

"Российская прокуратура хочет распустить "Мемориал"*, одну из важнейших правозащитных групп в стране. Люди бегут из России или отказываются от участия в общественной жизни", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Журналист Николай Сванидзе, член Совета по правам человека при президенте РФ, заявил о "кошмаре", правозащитник Лев Пономарев** - о глубоком моральном падении. Остатки либеральной российской общественности были возмущены исковым заявлением генеральной прокуратуры о запрете в судебном порядке "Мемориала"*, старейшей правозащитной группы России и, по словам Пономарева**, "ее национальной гордости", - передает журналист Штефан Шолль.

"Как сообщил в четверг (11.11.2021) на своем сайте "Международный Мемориал"*, неправительственную организацию обвиняют в систематическом нарушении закона "Об иностранных агентах" и поддержке экстремистских и террористических организаций в своих публикациях. "Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации "Международного Мемориала"* нет, - говорится на сайте организации. - Это политическое решение об уничтожении общества "Мемориал"*.

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает причин требования закрыть "Мемориал"* и поэтому не может их комментировать".

"Член совета правозащитного центра "Мемориал"* Сергей Давидис заявил в интервью FR, что происходящее соответствует внутренней логике политической системы России как диктатуры: "Нетерпимость государства сейчас настолько велика, что существование независимых гражданских групп, которые громко выражают мнение, отличное от его собственного, уже не вписывается в его картину мира".

"В настоящее время в России в черном списке "иностранных агентов" находятся более 30 СМИ и 60 физических лиц, а также почти 80 неправительственных организаций. Более 70 организаций закрылись сами после того, как их причислили к "иностранным агентам", или были ликвидированы в судебном порядке - как это планируется сделать с "Мемориалом"*.

"Публицист Кирилл Рогов тоже видит фатальную тенденцию. " Вполне логично, что попытка ползучей ресталинизации российской жизни, которую мы наблюдаем сегодня, подразумевает попытку запрета, уничтожения "Мемориала"*, - заявил он".

"25 ноября Верховный суд РФ должен вынести решение по иску о ликвидации. Член совета "Мемориала"* Давидис опасается, что судьи не вынесут независимого решения. Но "Мемориал"*, некогда являвшийся группой диссидентов, намерен, по его словам, продолжать свою деятельность".

"Впрочем, Давидис также ожидает, что система будет продолжать свои репрессивные меры до тех пор, пока она будет существовать. Сейчас "Мемориал"* насчитывает 420 политических заключенных в России - это почти столько же, сколько в позднем Советском Союзе", - указывает издание.

"После ареста оппозиционного политика Алексея Навального и запрета его структур сотни его сторонников, а также правозащитники, адвокаты и целые редакции СМИ бежали в этом году за границу".

"Не без причины, - отмечает автор статьи. - Лилия Чанышева, бывший руководитель штаба*/*** Навального в Уфе, стала в среду (10.11.2021) первой россиянкой, арестованной за создание "экстремистского сообщества", ей грозит до десяти лет лишения свободы. В этом политическом климате многие уходят во внутреннюю эмиграцию".

"В одном из опросов 65% россиян заявили, что никогда не слышали о том, что власти объявляют независимые СМИ "иностранными агентами". А один уважаемый либеральный политолог заявил вчера нашей газете, что больше не будет комментировать злободневные политические события. Вместо этого он намерен полностью посвятить себя науке", - пишет Frankfurter Rundschau.