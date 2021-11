15 ноября 2021 г. Вив Гроскоп | Financial Times Великое увольнение - хорошая история, но это не то, чего хочет большинство людей "В эпоху пандемии стало не подлежащей сомнению истиной верить, что большее число людей, чем когда-либо прежде, переживает карьерную нестабильность. Это называют Great Resignation, Великим увольнением. Почему бы не бросить все к чертям и не начать заново? Что вам терять? Ищите новые пастбища. Совершайте смелые шаги. Станьте новой пост-ковидной версией себя. Это сильное предположение", - пишет на страницах Financial Times обозреватель Вив Гроскоп. "На прошлой неделе я несколько раз беседовал с друзьями из крупных компаний, которые уже инстинктивно планируют 2022 год, исходя из идеи о том, что они могут потерять ключевых игроков среди своих сотрудников. (...) Но, в конечном итоге, Великое увольнение легко себе представить, но невозможно доказать. На появление данных, подтверждающих его долгосрочное существование, потребуются годы. Так что мне интересно, должны ли мы принимать это за чистую монету?" - задается вопросом автор публикации. "Для начала стоит отметить, что она затемняет другие, не менее значимые, конкурирующие истины. На самом деле многие люди благодарны за свою работу больше, чем когда-либо прежде. Если в данный момент у вас есть финансовая стабильность, то вы резко контрастируете с бесчисленными тысячами людей, выбитыми из колеи в экономическом отношении в последние 18 месяцев. Как это часто бывает во время кризисов, во время пандемии работа для многих из нас была спасением. Можно было бы так же легко доказать, что люди теперь более эмоционально связаны со своим профессиональным укладом, чем когда-либо прежде". "Многие люди испытывают облегчение от того, что корпоративный мир наконец осознал тот факт, что работа из дома - не только для чудаков и бездельников. Есть искренняя надежда на больший баланс, большую организованность, большее внимание к психическому здоровью, на меньший презентеизм. (...) По данным Банка Англии, который в прошлом месяце предупредил о вероятном увеличении краха компаний к концу декабря, треть малых предприятий Великобритании имеет большую задолженность, что более чем вдвое превышает показатели до пандемии. В то время как ранее в этом году опрос малых и средних предприятий в США показал, что четверть сотрудников сокращают свою рабочую силу, и чуть более половины не планируют повторно нанимать сотрудников в течение следующих шести месяцев. Я просто не убежден, что миллионы работников среднего класса просыпаются с мыслью: "Наконец-то пришло время открыть свою студию пилатеса!" Или: "Я могу повысить свой уровень, получив повышение у наших главных конкурентов!" Они чаще думают: "Как мне сохранить то, что у меня есть? Как мне обрести стабильность?" (...) Мне трудно поверить, что пандемия породит гораздо больше связанного с риском поведения, чем это могло бы произойти в период до пандемии, отмечает автор публикации. Несомненно, более вероятно, что это приведет к совершенно иному виду Great resignation, потому что у слова resignation есть другое определение этого слова. Смириться со своей судьбой. Выстоять. Принять стоицизм. Все мы знаем истории о парах, которые связались с бракоразводными адвокатами к концу первой недели локдауна, потому что не смогли выдержать более 72 часов в одном и том же помещении. Но я больше не слышу историй о людях, внезапно прозревающих в своих личных отношениях. Худшие моменты пандемии уже остановили стремление добыть спасательные шлюпки. Те из нас, кто предан своей судьбе, как профессиональной, так и личной, будут еще крепче цепляться за мачту, благородно смирившись с реальностью и дьяволом, которого мы уже знаем", - заключает автор публикации. Источник: Financial Times