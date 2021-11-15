Почему Восточная и Северная Европа больше затронута новым всплеском эпидемии Covid-19

(...) "В Евросоюзе эпидемия Covid-19 продолжает усиливаться и даже считается "очень тревожной" в десяти странах-членах, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). "Эпидемиологическая ситуация в ЕС в настоящее время характеризуется быстрым и значительным увеличением заболеваемости и низким, но медленно растущим уровнем смертности", - резюмирует ECDC в своей последней оценке рисков в пятницу, 12 ноября. "Ожидается, что в ближайшие две недели число случаев заболевания, госпитализаций и смертей увеличится", - предупреждает центр, расположенный в Стокгольме", - пишет Le Figaro.

"К категории "самых тревожных" среди 27 стран относятся Бельгия, Польша, Нидерланды, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Греция, Венгрия и Словения. Другие страны классифицируются как "тревожные": Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Румыния и Словакия", - говорится в статье.

"Подавляющее большинство этих стран расположены в Центральной, Восточной и Северной Европе, при этом Западная и средиземноморская Европа, судя по всему, оказалась более "пощаженной". Как это объяснить?" - задумывается автор статьи Бенедикт Люто.

По мнению Милен Ольястро, вирусолога и директора по исследованиям INRAE в Монпелье, "отягчающим фактором" является начало зимы и очень низкие температуры в странах Центральной, Восточной и Северной Европы. "Такие погодные условия означают, что там люди больше, чем мы, находятся в помещении, сталкиваются с ослаблением барьерных жестов и вирусом, который гораздо заразнее, чем предыдущие варианты", - отмечает вирусолог.

"Вакцина также немного менее эффективна против этого варианта - варианта Дельта, - хотя она все еще защищает нас от серьезных форм", - подчеркивает она.

(...) "Другое объяснение кроется в таком факторе, как уровень охвата вакцинацией. "Страны Южной и Западной Европы, такие как Португалия, Испания, Италия, Франция и Великобритания, имеют один из лучших показателей охвата вакцинацией. В восточных странах охват вакцинацией иногда бывает на 10% меньше", - отмечает Пьер Парне, гигиенист и сотрудник общественного здравоохранения университетской больницы Бордо, а также член миссии по оценке управления кризисом Covid.

"В том числе и в Германии существует большая разница между Западной Германией и Восточной Германией - ситуация в этом регионе ближе к ситуации в странах Восточной Европы", - добавляет Милен Ольястро.

(...) "Однако это объяснение больше не срабатывает с учетом очень хорошего охвата вакцинацией в Бельгии и Нидерландах, где развитие эпидемии, тем не менее, считается "очень тревожным". То же самое можно сказать о хорошем охвате вакцинацией в Германии, Австрии, Дании, Ирландии, Люксембурге и Финляндии, где ситуация, тем не менее, считается "тревожной", - отмечает автор публикации.

(...) "Поэтому необходимо учитывать другие факторы. (...) Так, врач Пьер Парне предлагает обратить внимание на индекс строгости (stringency index), другими словами, антиковидные меры, действующие в странах Европы. Этот индекс основан на 9 показателях (закрытие школ, рабочих мест, ограничения на поездки и т.д.), по шкале от 0 до 100.

"Сайт "Наш мир в данных" позволяет сравнивать этот индекс в разных странах. Так вот, с середины октября до середины ноября во Франции и Италии индекс строгости действительно намного выше, чем в Германии, Польше и других странах Восточной и Северной Европы. За этот период наблюдается небольшое усиление мер в ноябре во всей Европе. Такая тенденция, по логике, должна продолжиться в ближайшие дни и недели", - комментирует журналист.

(...) "Соблюдение барьерных мер среди населения - еще один важный фактор, который сложнее поддается учету, отмечает Пьер Парне. Данных мало. Исследование Французского института общественного мнения (IFOP), проведенное в октябре 2021 года, показывает, что показатель соблюдения инструкций по мытью рук (транспорт, при возвращении домой) оказывается ниже в северных странах (Германия, Великобритания). Однако французы остаются наихудшими с точки зрения мытья рук после посещения туалета", - указывает Le Figaro.

(...) "Кроме того, "играет роль качество системы здравоохранения и, в частности, интенсивной терапии", - подчеркивает Пьер Парне. Однако ситуация не столь катастрофична в разных европейских странах, даже среди тех, которые находятся в списке "очень тревожных" или "тревожных" Европейского центра профилактики и контроля заболеваний", - продолжает издание.

"Таким образом, "в некоторых европейских странах, таких как Бельгия или Германия, эпидемия может взлететь, но без значительного увеличения смертности. В Литве же, наоборот, пик смертности выше". Сайт "Наш мир в данных" позволяет сравнивать кумулятивную смертность, выраженную в количестве летальных исходов на миллион жителей в различных упомянутых странах", - говорится далее.

"На самом деле существуют большие различия, например, между Данией и Финляндией, где кумулятивная смертность на миллион жителей с 12 сентября по u 12 ноября 2021 года намного ниже и стабильнее, чем в Болгарии, Румынии или Литве", - сообщает автор.

(...) "Последний фактор, который следует принимать во внимание: количество проведенных тестов и, следовательно, выявленных случаев, которое сильно варьируется от страны к стране. "В Дании сделано в среднем 15 тестов на каждого жителя", - отмечает Катрин Хилл, эпидемиолог в Институте имени Гюстава-Русси. По сравнению с 2,3 теста на душу населения во Франции, продолжает она".

"Данные с начала ноября действительно показывают особенно высокий уровень ежедневных тестов в Дании и Австрии, а также и в Бельгии, Чешской Республике и Словакии, странах, где Европейский центр по контролю за заболеваниями справедливо упомянул о "быстром и значительном росте случаев".

(...) "Таким образом, новый всплеск эпидемии в странах Центральной, Восточной и Северной Европы зависит от множества факторов. Между тем, эксперты подчеркивают, что "пятая волна" не должна пощадить остальную Европу, включая Францию, где соблюдение барьерных жестов снижается и где до сих пор не вакцинированы 13% людей в возрасте 80 лет и старше", - резюмирует Бенедикт Люто.