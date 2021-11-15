Массовые жертвы из-за Covid-19 в России на фоне недоверия к государству

(...) "В попытке разгадать великую загадку России, как страны, находящейся в авангарде разработки вакцин против Covid-19, но население которой упорно отказывается от вакцинации, мы выбрали весьма знаковое место. Улица Гамалеи, тихая и обсаженная деревьями, на северо-западе московского мегаполиса, имеет одну особенность: на ней находится одноименный институт, национальная гордость и разработчик звездной российской вакцины России "Спутник V", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Но страхового агента Диану Струкову убедило сделать прививку отнюдь не такое соседство, а... ее связи в районном морге. "Я понимаю страх людей и их недоверие к государству, но когда вы видите ситуацию, сомнений быть не должно", - отмечает 48-летняя женщина, выгуливающая своих собак у подножия длинного забора, за которым расположены многие здания Института Гамалеи.

"Ситуация" - это смертность от Covid-19, которая достигла рекордного уровня в России - 1200 смертей в день, при этом официальная статистика считается ненадежной и заниженной. С начала эпидемии избыточная смертность по сравнению со средним показателем за предыдущие годы превысила 720 тыс. смертей, и такая демографическая катастрофа сделала Россию одной из самых пострадавших стран в мире", - говорится в статье.

(...) "Этот аргумент должен был бы иметь большее значение, чем лотереи или информационные кампании. Тем не менее, российское население остается одним из наименее вакцинированных в Европе: по состоянию на 11 ноября 34,5% россиян получили две дозы одной из трех национальных вакцин ("Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак")", - пишет Le Monde.

(...) "52-летняя Галина, преподаватель английского языка, вакцинировалась; ее 30-летняя дочь отказывается, опасаясь неблагоприятного воздействия на фертильность. Две женщины провели свое исследование этого вопроса, но не пришли к твердому выводу. Ее мужа вынудили пройти вакцинацию в его компании под страхом увольнения. "Если мы все равно можем оказаться в больнице, то какой смысл?" - спрашивал он.

(...) "За тридцать лет наша медицина развалилась, она не производит никаких лекарств. А тут вдруг мы способны за несколько месяцев разработать вакцину против нового вируса", - иронизирует Татьяна, 70-летняя пенсионерка, которая не хочет называть свое имя и считает, что статистика смертности сфальсифицирована... в сторону повышения. 43-летний Дмитрий, техник медицинской лаборатории, также отказывается "участвовать в испытаниях". Когда клинические испытания официально закончатся, в конце 2022 года, он сделает прививку? "Нет. На эту тему, как и на все другие, власть только и делает, что лжет".

"Как это ни парадоксально, но демонстрация российских успехов лишь усилила подобный скептицизм. Летом 2020 года президент Владимир Путин представил первую в мире "зарегистрированную" вакцину и дал ей название, напоминающее еще одну национальную славу - космический корабль-спутник. "Это подтверждает то, что для них важен только пиар, а не эффективность", - резко сказал Дмитрий.

(...) "По поводу вакцины, сами ученые сделали множество противоречивых сообщений: Александр Гинцбург, очень часто выступающий в СМИ глава Института Гамалеи, зашел очень далеко, заявив, что "Спутник V" защищает от всех форм Covid-19, легких и тяжелых, или что антитела сохраняются на всю жизнь. Различные заявления, направленные на дискредитацию западных вакцин, регулярно повторяемые самим Путиным, в свою очередь, повлияли на доверие к российским препаратам", - комментирует автор статьи.

(...) "Недоверие россиян оказываетсянесомненно глубже, чем где-либо еще. Оно влияет на отношения с государством как в этой стране, так и в более широком смысле на всем постсоветском, даже посткоммунистическом пространстве. Так, Украина, имеющая доступ к западным вакцинам, имеет еще более низкий уровень вакцинации, чем Россия. Страны Восточной Европы вакцинируют меньше, чем страны Запада", - продолжает он.

"В России общественная сфера и политическая арена в большинстве случаев рассматриваются как грязные и опасные пространства, где царят коррупция и насилие, от которых любой здравомыслящий гражданин предпочтет держаться подальше. Отсюда проистекает основанный на прагматизмеособый пакт, заключенный между правителями и населением: первые могут свободно управлять "их" страной по своему усмотрению и даже обогащаться, лишь бы они оставили в покое граждан в их повседневной жизни", - анализирует Виткин.

"Вакцинация, а до этого введение ограничительных мер против коронавируса, воспринимались как множество нарушений этого пакта, к тому же затрагивающих тело, единственное интимное пространство, которое еще осталось, - отмечает журналист. "Мы привыкли жить на нашей стороне, а они остаются на своей, - резюмирует пенсионерка Татьяна. - Каждый здесь знает, что ему нужно выкручиваться самому или с помощью своей семьи. А от государства мы ожидаем только минимума". То, что Татьяна, бывший бухгалтер, называет минимумом, - это "работающие автобусы" и пенсия в 25 тыс. рублей (около 300 евро, верхний предел для Москвы)".

(...) "Другой российской спецификой является то, что идея о том, что государство может заботиться о благополучии своих граждан, рассматривается как некая несообразность. На протяжении веков на первое место ставилась сила государства, и сегодня большая часть сторонников Владимира Путина исповедует эту квазиидеологию. Что касается Covid-19, то приоритет также был отдан спасению экономики, а не здоровью граждан", - говорится в публикации.

"Мой племянник в Великобритании говорит мне, что там люди инстинктивно доверяют государству, - утверждает 41-летняя Ольга Борисовская. - Здесь мы прежде всего задумываемся, чего может хотеть правительство, сколько оно намеревается заработать на своей пропаганде". Эта мать семейства, финансовый аналитик, объясняет, что ждет доступа к вакцине "КовиВак", которая считается "более мягкой", чем "Спутник V", и приводит неожиданный пример по поводу России: "Мы видели это во время Великой Отечественной войны [Второй мировой войны], половина населения вполне может умереть, это не проблема".

(...) "Единственной константой является отсутствие пересмотра: отмечая слабость кампании по вакцинации, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сам не вакцинированный, в конце октября раскритиковал "безответственность граждан". Со своей стороны, Институт Гамалеи утверждает, что за своими высокими стенами разработал тест для определения реальности вакцинации, дабы выявить владельцев фальшивых сертификатов. На этот раз поступает знак об отсутствии доверия государства к своим гражданам", - резюмирует Бенуа Виткин.