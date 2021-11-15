Восстановление франко-российских отношений проходит под напряжением

"(...) "Наплыв мигрантов на границе Белоруссии и Польши стал предметом обсуждения в последнюю минуту, словно для того, чтобы сделать напряженной еще одну встречу, которая уже и без того обещала стать взрывоопасной. В пятницу, 12 ноября, правительства Франции и России возобновили дискуссионный формат, приостановленный Парижем после отравления оппозиционера Алексея Навального летом 2020 года. Министры иностранных дел и обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли приняли в Париже своих российских коллег Сергея Лаврова и Сергея Шойгу", - пишут журналисты Le Monde Филипп Рикар и Бенуа Виткин.

Такой "совет сотрудничества по вопросам безопасности" был создан по инициативе президента Эммануэля Макрона в рамках спорной попытки стратегического диалога с Россией после встречи тет-а-тет в форте Брегансон (департамент Вар) со своим коллегой Владимиром Путиным в августе 2019 года. Перспектива сближения более чем когда-либо омрачена скоплением дискуссионных вопросов. Алексей Навальный находится в тюрьме, и Москва объясняет его отравление манипуляциями со стороны Запада, в том числе Франции; поэтому для многих европейских столиц любая попытка разрядки с Россией заранее обречена на провал", - говорится в статье.

"Поэтому в оправдание возобновления этого "твердого и требовательного" диалога французские официальные лица заявили о своем намерении заняться обсуждением тем, вызывающих недовольство", - указывают авторы публикации.

"Прежде всего, это Мали, где правительство испытывает соблазн прибегнуть к услугами российской компании наемников "Вагнер". Затем Украина, где продолжается конфликт, под шум бряцания оружием на границах. И, наконец, "гибридная война", начатая Белоруссией на миграционном фронте, с инструментализацией мигрантов на границах Польши и Литвы, двух стран, которые оказались на переднем крае осуждения режима Александра Лукашенко после того, как год назад состоялось его фальсифицированное переизбрание", - пишет Le Monde.

(...) "В отсутствие пресс-конференции или совместного заявления каждая из сторон ограничилась кратким изложением обменов мнениями, которые, судя по смыслу, дают представление о бесплодности дискуссий", - указывает издание.

"Так, в отношении Белоруссии французские министры "осудили безответственное и неприемлемое поведение белорусских властей, использующих в своих политических целях миграционные потоки в отношении нескольких стран Евросоюза ". Они также призвали Москву "задействовать свои тесные связи с Белоруссией, чтобы добиться того, чтобы этому был положен конец". В официальном отчете МИД России говорится о необходимости урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права", - передает газета.

(...) "Хотя Кремлю, безусловно, нравятся мольбы европейцев о помощи в разрешении этого кризиса, на данный момент он довольствуется тем, что держится на расстоянии. В пятницу Москва преуменьшила значение угрозы Лукашенко о прекращении поставок российского газа транзитом через его страну в Европу. Тем не менее в пятницу Россия открыто подтвердила свою поддержку Минску, организовав совместные маневры парашютно-десантных подразделений на западе Белоруссии", - говорится в публикации.

(...) "По малийскому досье также всплыли на поверхность разногласия: российская сторона напомнила о "праве государств самим определять партнеров, которых они намерены привлекать для выполнения задач по стабилизации и по борьбе с терроризмом", в то время как французы продолжают предостерегать Бамако от любого сближения с группой Вагнера. На данный момент безрезультатно. В пятницу Парли и Ле Дриан вновь заявили о "неприемлемом характере размещения наемников Вагнера в Сахело-Сахарской полосе", - отмечают журналисты.

(...) "В четверг министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп находился с визитом в российской столице и высоко оценил сотрудничество своей страны с Россией, "прагматичным партнером, доказавшим свою эффективность в борьбе с терроризмом". Лавров пообещал активизировать военное сотрудничество, заявив, что он хочет избежать "вакуума", образовавшегося в результате частичного вывода французских войск. Диоп повторил, что с группой Вагнера "не было подписано никаких контрактов", но не исключил такой возможности. Лавров сказал, что российское правительство не имеет никакого отношения к деятельности каких-либо таких структур, которые созданы гражданами России, они самостоятельно заключают контракты, что является поразительным заявлением при том, что такие структуры, как частные военные компании, запрещены в России", - комментируют Рикар и Виткин.

(...) "По поводу Украины пропасть между позициями России и Франции столь же велика, хотя обе они призывают к "строгому соблюдению" Минских соглашений, выполнение которых заблокировано. (...) Французские официальные лица "ясно предупредили о тяжелых последствиях любого нового возможного ущерба территориальной целостности Украины", позднее это послание в течение дня повторил Эммануэль Макрон. И наоборот, Шойгу напомнил своим собеседникам, согласно коммюнике его министерства, что "военно-политическая ситуация в Европе деградирует", и такая констатация объясняется, в первую очередь, тем, что "продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ".

(...) "Для Москвы такая встреча является прежде всего вопросом статуса, это сигнал о том, что на Западе к России по-прежнему относятся как к великой державе или, по крайней мере, как к достойному противнику, - отмечает бывший дипломат и аналитик Владимир Фролов. - Такая составляющая в первую очередь важна для российской общественности. К тому же преимуществом данного формата является то, что он отводит на второй план ЕС и НАТО и раздражает восточноевропейцев".

"Восстановление данного формата - это способ показать, что обе стороны заинтересованы в сохранении каналов коммуникации и личных связей между руководителями", - считает аналитик Федор Лукьянов. Однако этот эксперт, известный своей близостью к Кремлю, отмечает существующую сегодня "асимметрию" в отношениях: "Темы, которые важны для французов - Мали, ситуация на границе с Белоруссией, - не настолько важны для России. А по темам, которые имеют значение для Москвы - Сирия, Украина, Афганистан - Франция мало что может предложить". Подобная асимметрия сейча представляется сильнее, чем когда-либо прежде", - резюмирует Le Monde.