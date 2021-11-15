В раннее Новое время секрет русской дипломатии заключался в алкоголе

(...) "Употребление алкоголя для них является обычным делом, во все дни недели", - писал Джайлс Флетчер, английский посол в России в 1588 году. Об этом повествует историк Татьяна Жукова в журнале History Today. Сложившийся образ может показаться нелестным, но он регулярно упоминается в хрониках дипломатов и путешественников эпохи раннего Нового времени (XVI-XVIII века) и до сих пор живет в нашем стереотипном коллективном сознании", - пишет Нина Пареха на страницах Slate.fr.

"В образе пьяного русского есть доля правды, потому что алкоголь давно играет важную роль в русской культуре", - объясняет историк. Даже в новейшее время в семейной, религиозной и дружеской обстановке употребление алкоголя является настолько неотъемлемой частью ритуалов, что отказ выпить считается оскорблением, а в дипломатическом контексте - серьезным нарушением этикета", - говорится в статье.

"А тогда при дипломатических беседах между Россией и Англией количество и качество алкоголя, предоставляемого в день, определялось иерархическим рангом приглашенного дипломата. Они также могли меняться в зависимости от разногласий", - сообщается в публикации.

(...) "В 1614 году, как отмечает историк, чрезвычайный посол сэр Джон Меррик во время пребывания в России получал в день пол-литра полугара ("хлебное вино" с уровнем алкоголя, более близким к водке, чем к пино), бокал вина, три бокала медовухи, около 30 литров легкой медовухи и 18 литров пива. Его сопровождающие и слуги также обслуживались в индивидуальном порядке, в меньшем количестве. Весь этот алкоголь предлагался в качестве царской милости", - отмечается в статье.

"Историк также описывает один из самых распространенных ритуалов, совершавшихся в ходе обедов между послами и российскими сановниками. Хотя они проходили в доме посла, обеспечением едой и алкоголем занимались царские службы. "Ритуал начинался с бокала вина за здоровье царя, за ним следовали схожие тосты за здоровье наследника царя, английского государя, английской королевской семьи, за здоровье посла, российских чиновников и каждого члена посольства в порядке убывания старшинства по службе".

(...) "Трудно сказать, каких успехов с точки зрения переговоров можно было реально достичь с помощью таких обычаев. Но именно так практиковалась дипломатия в раннее Новое время, она была менее жесткой, чем сегодня, и скорее представляла собой "серию действий, адаптированных к каждому дипломату в зависимости от обстоятельств", - резюмирует издание.