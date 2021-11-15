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15 ноября 2021 г.
15 ноября 2021 г.

Вероника Вульф | Tages-Anzeiger

Кошки обладают более глубоким разумом, чем предполагалось

"Один вопрос раскалывает человечество на два, казалось бы, непримиримых лагеря, и трещина проходит сквозь семьи, друзей, отношения. Нет, речь не идет о злосчастном коронавирусе. Вопрос состоит в другом: собака или кошка?", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Любители собак любят утверждать, что послушная и верная собака - это друг человека, в то время как кошка ведет себя так, будто ничего не происходит, когда ее хозяин нуждается в близости, она упряма и высокомерна, короче говоря: ей не интересен ни хозяин, ни хозяйка".

"Закроем глаза на тот факт, как тот, кто заставляет вас выходить на улицу по меньшей мере дважды в день в любую погоду, может быть вам другом: появилось новое исследование. Кошка вовсе не равнодушна к своей хозяйке. Она точно знает, где в доме хозяйка находится в любой момент времени, даже если не видит ее. Это выяснила группа японских исследователей".

"Исследование показало, что кошки могут мысленно определять местонахождение своих хозяев по их голосу", - сказал в интервью британской газете The Guardian Сахо Такаги, один из авторов работы из Киотского университета, и заключил: "Возможно, у кошек более глубокий разум, чем мы думаем".

"Так что любители собак могут приводить целые списки исследований о мнимом интеллекте собаки. Конечно, им это никто не запрещает. Кошкам на такие исследования совершенно все равно", - пишет Tages-Anzeiger.

Источник: Tages-Anzeiger


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