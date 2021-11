15 ноября 2021 г. Джейк Кантер | The Times От "Очень странных дел" до "Игры престолов": почему мы лжем, что смотрели сериалы, хотя в действительности это не так "Это дилемма, с которой сталкивались мы все: все на нашей социальной орбите посмотрели этот сериал, а вы - не видели ни единого кадра. Признаетесь ли вы в своей культурной оплошности или нагло солжете, чтобы сохранить свое место у кулера с водой? Исследование, проведенное Radio Times, показывает, что более половины людей предпочли бы сохранить лицо и соврать. Опрос 1300 читателей показал, что 52% лгали о том, что посмотрели один из сериалов, о котором все говорят", - передает The Times. Это исследование также проливает свет на сериалы, в отношении которых мы чувствуем себя обязанными солгать, если не смотрели их. "Возглавляет список культовый триллер Netflix о сверхъестественных событиях "Очень странные дела", действие которого происходит в Индиане 1980-х годов. На Netflix транслировались три сезона сериала (...), а премьера четвертого сезона должна состояться в следующем году. 14% читателей Radio Times сообщили, что они говорили, что посмотрели этот глобальный хит, хотя на самом деле это не так", - пишет газета. Следующей в списке идет "Игра престолов" - здесь, по данным издания, о просмотре сериала солгали 10% людей: сериал HBO шел 8 сезонов, и его кульминация наступила в 2019 году, спустя почти десятилетие после начала. "Во все тяжкие", который был признан третьим лучшим сериалом XXI века по результатам опроса BBC, также попал в список сериалов, о которых лгут. 7% респондентов заявили, что обсуждали этот сериал, хотя никогда его не смотрели", - говорится в публикации. (...) В этот список, как пишет The Times, попали также сериал "Корона" о королевской семье и "Шиттс Крик", канадский телевизионный ситком, удостоенный премии "Эмми", который транслируется на Netflix. "От кулера на работе до званых обедов и вечеров в пабах по всей стране, последние и лучшие сериалы часто доминируют в разговорах. Наш опрос показывает, насколько мы любим говорить о телевидении. Однако вызывает удивление видеть, как многие из нас не совсем честны относительно того, что они смотрели, а что нет, - говорит Тим Глэнфилд, редакторский директор RadioTimes.com. - Учитывая, какой большой выбор есть в поистине золотой век телевидения, практически невозможно посмотреть все, поэтому не бойтесь признаться, что никогда не смотрели чего-то". "Этот опрос перекликается с опросом 2013 года, который показал, что большинство людей притворяются, будто читали классические книги, чтобы казаться умнее. Около четверти человек были готовы солгать, чтобы скрыть тот факт, что не читали "1984" Джорджа Оруэлла. Другие книги, в отношении которых люди врали, что читали их, включали "Войну и мир" Толстого,"Большие надежды" Чарльза Диккенса и "Над пропастью во ржи" Сэлинджера. Другие опросы относили к этому списку "Приключения Алисы в стране чудес", "Властелина колец" и "Анну Каренину". (...) Источник: The Times