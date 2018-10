15 октября 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Мария Бутина и Анна Чапман: совершенно разные судьбы рыжеволосых российских шпионок "Это прозвали "стилем русской шпионки": длинные рыжие волосы (натурального цвета или крашеные), бледная кожа, высокие скулы и, возможно, что-то особенное, неуловимое во взгляде. Возможно, это лишь совпадение, но три амбициозные россиянки, которые пытались сделать карьеру на Западе и соответствовали этому определению, обвинялись в том, что были агентами, действовавшими в интересах российского президента (и начальника шпионской сети) Владимира Путина", - пишет в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. "Анна Чапман и Мария Бутина в США, Елена Кнорр в Германии", - перечисляет автор. С ними носились европейские и американские таблоиды, они были звездами, полагает издание. "Но когда момент их славы миновал, этих женщин оставили в основном на произвол судьбы", - говорится в статье. "Вячеслав Ванеев, бывший помощник Бутиной по организации "Право на оружие", хотел бы нас уверить, что эти женщины - жертвы предвзятости, западной склонности романтизировать красивых, преимущественно рыжеволосых русских шпионок, которая восходит, как минимум, к первым фильмам о Джеймсе Бонде", - пишет автор. "Русофилия или русофобия? Кремль эксплуатирует эти дела в обеих целях. В публичной кампании в поддержку трех женщин с огненными волосами они именуются "путинским трио", - говорится в статье. "Они были обвинены в шпионаже за цвет своих волос, за свой пол и гражданство, - заявлено в видеоролике в их поддержку. - Российские корни Бутиной - основополагающая часть обвинений в шпионаже в ее адрес". Немцова комментирует: "Эта строчка взята прямо из кремлевской методички". "Но Кремль также осознает фактор зачарованного интереса", - считает автор. По мнению Немцовой, те предполагаемые сотрудники российских спецслужб, которые недавно оказались в центре внимания в Англии и Нидерландах, никогда не станут знаменитостями. "Роль суперзвезд шпионажа приберегается для женщин, хотя это и результат откровенной сексуальной объективации, а не триумфов разведки, а женщинам эта роль мало что приносит в долгосрочной перспективе", - говорится в статье. 1. Анна Чапман. "Некоторое время российские СМИ носились с Чапман так же активно, как и западные таблоиды, а недавно она привлекла новое внимание, назвав Скрипаля предателем. Но сегодня, в возрасте 36 лет, она работает на телеканале с низким рейтингом и постепенно скрывается в безвестности, выступая с комментариями, которые в родной стране не имеют веса", - говорится в статье. "На самом деле знаменитая шпионка, по-видимому, в сфере шпионажа мало чего достигла, кроме как лишилась прикрытия, но, по крайней мере, после обмена на заключенных (отбывавших в России сроки за шпионаж. - Прим. ред.) стало ясно, что она была частью реальной сети, которой руководила российская служба внешней разведки (СВР)", - пишет Немцова. 2. Мария Бутина. Автор продолжает: "В случае 29-летней Марии Бутиной все более расплывчато. Летом ей предъявили обвинения в том, что она была российским агентом влияния, действуя через Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) как пышно сложенная, поигрывающая пистолетами представительница "Права на оружие" - российской организации, которая мечтала стать аналогом этой ассоциации". "Однако в России попытки ратовать за народную поддержку Бутиной и собрать деньги для ее защиты в суде не очень успешны", - пишет автор. По данным издания, в фонд, созданный сестрой Бутиной в сентябре, пока поступило всего несколько сотен долларов. "А "движение" Бутиной "Право на оружие", в рядах которого когда-то насчитывались сотни мужчин, несомненно, вдохновленные портретами женщины двадцати с лишним лет с холодными глазами и штурмовой винтовкой в руках, почти исчезло. Одно из обвинений, предъявленных Бутиной в США, состоит в том, что она не зарегистрировалась в качестве агента в то время, как фактически работала на официальное лицо из российского правительства. Этот человек, Александр Торшин, практически исчез из публичного пространства с тех пор, как Бутину арестовали", - говорится в статье. "Никто не хочет платить, чтобы ей помочь, нам удалось собрать для Марии мизерную сумму, таков результат путаных сигналов наших властей", - сказал в интервью The Daily Beast Ванеев, нынешний глава "Права на оружие". "Они ценят твой дух, активность, лидерские качества, используют тебя, а затем ставят на тебе крест", - сказал он. Третья героиня статьи - 35-летняя Елена Кнорр. "Она последние три года организовывала пропутинские митинги в Германии и говорит, что подверглась "преследованию и обвинениям в шпионаже" со стороны своего бывшего работодателя, немецкого политика Маттиаса Бюттнера, члена партии "Альтернатива для Германии" (AfD)", - пишет автор. Бюттнер заявил изданию: "Увы, я не могу комментировать текущие процессуальные действия". Издание пишет: "Но затем он прислал нам расистскую запись Кнорр "Белая сила" в Twitter и добавил: "Я против всех форм экстремизма". "Кнорр отказалась дать Daily Beast интервью под запись, видимо, надеясь однажды продать историю своей жизни. Но она подтвердила, что стала объектом расследования, предоставив Daily Beast копию документа, который, по ее словам, получила от прокуратуры Германии. В нем сказано: "Есть первоначальное подозрение, касающееся деятельности агента или деятельности разведывательной группы. В соответствии со статьями 98 и 99 Уголовного кодекса это следует зарегистрировать и расследовать", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast