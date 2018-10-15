Проблемы с оргазмом и боли при сексе: как порноактеры страдают от своей работы

"То, что эротические фильмы, возможно, негативно сказываются на сексуальности, обсуждается уже давно. Теперь американский ученый обнаружил, что и порноактеры страдают от своей работы", - сообщает Focus.

Исследователь Джастин Дубин и его команда из Университета Майами предложили тысячам порноактеров пройти онлайн-опрос на тему их частной и профессиональной сексуальной жизни. "Результаты поражают, - отмечает автор публикации. - Из 100 женщин, заполнивших опросник, 25% признались, что имеют проблемы с получением оргазма, испытывают боли при сексе и у них снижено сексуальное влечение".

"Более 69% мужчин указали, что прибегают к помощи медикаментов, таблеток или уколов для того, чтобы вызвать или поддержать эрекцию. 42% из них сообщили, что нуждаются во вспомогательных средствах только на работе. Остальные 58%, тем не менее, использовали медикаменты как на съемках, так и дома", - говорится в статье.

"Особенно пугающий факт: если обычно мужчинам приходится прибегать к подобной помощи скорее в преклонном возрасте после 60 лет, то в порноиндустрии это касается прежде всего молодых. (...) Большая часть мужчин, сообщивших о вынужденном приеме медикаментов для эрекции, были младше 30 лет", - подчеркивает автор публикации.

По мнению Дубина, молодые мужчины, которые страдают от эректильной дисфункции и часто становятся его пациентами, испытывают психологическое давление и страх не добиться хорошего результата в сексе. "У них неправильное представление о том, чего им нужно добиться, базирующееся на том, что они смотрят", - передает издание слова исследователя.