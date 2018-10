15 октября 2018 г. Майкл Пил | Financial Times Британия проталкивает санкции, связанные с химоружием и кибератаками В то время как Британия требует от ЕС новых санкций, связанных с химоружием и кибератаками, ЕС пытается преодолеть внутренние разногласия по поводу отношений с правительством Владимира Путина, пишет журналист Financial Times Майкл Пил. По словам одного европейского дипломата, поддерживающего новые санкции, важно не ослаблять давление на Россию. "Это разрушит единство, сложившееся вокруг политического месседжа и нарратива, - сказал он. - В Москве это сочли бы победой". В понедельник на встрече в Люксембурге министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить правовые рамки санкционного режима, связанного с химоружием и разработанного после отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Министр иностранных дел Британии Джереми Хант хочет "воспользоваться импульсом" этого соглашения и настоять на поименном перечислении людей и организаций, предположительно виновных в использовании и распространении химоружия. Пока Британия не уточнила, против кого она хочет ввести санкции, но не исключила, что под них попадут игроки более высокопоставленные, чем двое предполагаемых офицеров российской разведки, которых британские власти обвинили в нападении в Солсбери. "Хант будет также проталкивать индивидуальные санкции ЕС против предполагаемых виновных в злонамеренной деятельности в киберпространстве. Британия выдвинула предложение вместе с Нидерландами и несколькими другими странами ЕС", - сообщает Пил. "Европейские дипломаты подчеркивают, что предложенные новые санкционные режимы нацелены не только на Россию. В теории они могут касаться происшествий от химатак в Сирии до предполагаемого кибершпионажа со стороны Китая и других держав", - говорится в статье. "Внутренние трения в ЕС из-за России усилились, поскольку симпатизирующие Кремлю партии успешно выступили на выборах по всей Европе и вошли в коалиционные правительства в Италии и Австрии. Италия, по словам дипломатов, робко пытается предпринять небольшое, но символическое сближение с Москвой на уровне ЕС, например, путем рассмотрения вопроса, можно ли использовать средства блока для поддержки российского малого и микробизнеса. Однако в других частях Европы растут опасения по поводу целого ряда действий России, в том числе в охваченной кризисом Центральноафриканской Республике, которую министры тоже должны обсудить в понедельник", - передает корреспондент. Источник: Financial Times