С 25 октября по 23 ноября в Норвегии пройдут самые масштабные натовские учения со времен окончания холодной войны, сообщает Handelsblatt.

50 тыс. военнослужащих будут отрабатывать действия на случай нападения на одну из стран Североатлантического альянса - на этот раз на примере Норвегии. "Начиная с сентября на 180 самолетах и 60 кораблях из 30 стран сюда доставляется необходимая техника и личный состав. Участие в учениях примут Швеция и Финляндия, не входящие в НАТО", - говорится в статье.

Размах учений Trident Juncture следует трактовать как политический сигнал, уверена автор публикации Эва Фишер. "С того момента, как Россия аннексировала Крым, такие страны альянса, как Польша, Латвия, Литва и Эстония, ощущают угрозу, исходящую от соседа". Эти государства, замечает журналистка, в последнее время активно наращивают вооружения и требуют того же самого от союзников - чтобы отпугнуть Россию.

Кроме того, говорится далее, "Trident Juncture станет ответом на крупномасштабные учения русских: в сентябре были проведены крупнейшие в России маневры: по информации Москвы, в них приняли участие 300 тыс. военнослужащих, 1 тыс. самолетов и 36 тыс. единиц боевой техники".

По официальной версии, натовские учения не имеют никакого отношения к России. "Учения носят оборонительный характер", - подчеркивает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, отмечает он, России предложено отправить на маневры своих наблюдателей.

Однако за закрытыми дверями признают: да, все из-за России.

Кнут Флекенштайн, внешнеполитический представитель социал-демократов в Европарламенте, выражается ясно: "Конечно, все из-за России". Как российская армия, так и страны НАТО должны тренироваться, иначе они не смогут защититься в случае нападения. Это такой ритуал - утверждать, что учения ни с кем не связаны, при этом публично выражать обеспокоенность по поводу чужих учений, говорит политик.

Ясно одно: "натовские военные тренируются не на случай нападения Гватемалы, (...) а русские отрабатывают отражение атаки не со стороны Буркина-Фасо", - цитирует издание.