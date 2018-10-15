Мудреный церковный спор превратился в геополитическую горячую точку

Решение Варфоломея I об автокефалии украинской церкви имеет огромное политическое и историческое значение. "Война церквей" не только подрывает попытки Москвы удержать Киев на своей политической орбите и восстановить свое влияние на постсоветском пространстве, но и может привести к разрыву РПЦ с Константинополем. Это показывает, "до какой степени аукнулись действия Путина из-за вбивания клина между украинцами и россиянами", пишет FT. "Потеря Украины стала бы занозой в религиозном сердце России", - комментирует Slate.fr.

"Украина-Россия: война церквей" - таков заголовок статьи в австрийском издании Kurier.

Патриарх Константинопольский Варфоломей I признал Киевский Патриархат. Москва возмущена. Это признание церковной независимости Украины спустя почти 30 лет после признания ее политического суверенитета, пишет журналист Штефан Шохер.

Решение Варфоломея I имеет огромное политическое и историческое значение. "Поскольку Московский Патриархат во многих смыслах действует и как внешнеполитический инструмент Кремля, решение представляет собой серьезный переломный момент. Это особенно актуально с учетом войны между Украиной и Россией на востоке Украины и аннексии Россией Крыма", - подчеркивает журналист.

Кроме того, как пишет далее Шохер, обе церкви претендуют на историческое наследие Киева как духовного центра восточнославянского христианства.

"Это имеет прямые материальные последствия: несмотря на меньшее количество прихожан, в ведении Московского Патриархата находятся исторически важные святыни. Например, Киево-Печерская Лавра (...). Московские священники не отдадут монастырь без конфликта. Так же, как Киев и Украину в целом", - уверен автор.

"Таким образом, конфликт может привести к разрыву Москвы с Константинополем. Ведь Русская православная церковь, которая при Владимире Путине выросла в России до роли политической силы и имеет отлично финансируемые представительства во всех бывших республиках СССР, считает себя славянской церковью-матерью - и скорее находится в прямой конкуренции с Константинополем, чем с будущим официальным Киевским Патриархатом", - заключает Шохер.

Российско-украинский церковный раскол еще больше подрывает попытки Москвы удержать Киев на своей политической орбите и восстановить свое влияние на территории бывшего Советского Союза, пишет редакция Financial Times.

"Если Варфоломей в ноябре, как ожидается, предоставит киевской церкви автокефалию, независимость Украины получит мощный импульс, как и перспективы президента Петра Порошенко, выступившего защитником религиозной свободы Киева, на выборах в мае", - отмечает британское издание.

"Путин задействовал московскую церковь в усилиях по возрождению российской государственности и восстановлении страны в статусе великой державы. В последние годы на фоне подъема националистического популизма в Европе он использовал церковь для создания образа России как оплота "традиционных" ценностей", - пишет газета.

"Потеря Украинского Патриархата понизит вес России в восточном православии, а значит, и 500-летних притязаний Москвы на статус Третьего Рима после завоевания Константинополя османами. Это также покажет, до какой степени аукнулись действия Путина из-за вбивания клина между украинцами и россиянами", - считает FT.

Киев и западные столицы опасаются, что Россия может снова отправить на Украину силы спецназначения и забаррикадировать преданные Москве церкви, что может привести к кровопролитию, говорится в статье. "Но, учитывая ущерб, который (...) интервенция 2014 года нанесла неоимперскому проекту Путина в более отдаленной перспективе, любая попытка посягнуть на религиозную свободу Украины будет еще более ошибочной и опасной", - резюмирует FT.

"С расколом в православной церкви Путин переживает последствия присоединения Крыма" - утверждает Financial Times в заголовке еще одной статьи.

"Военное вмешательство Путина в 2014 году теперь грозит подорвать "русский мир" за пределами Москвы, который он стремился продвигать", - пишут журналисты Макс Седдон и Роман Олеарчик.

Мудреный церковный спор превратился в геополитическую горячую точку. Обе стороны - и РПЦ, и Константинопольский Патриархат - признают, что это лишь опосредованный конфликт в более масштабной битве за независимость Киева от Москвы.

Потеря Украины - серьезный удар не только для РПЦ, но и для Кремля после того, как многолетние попытки удержать контроль над этой страной дали обратный эффект.

По словам российского религиоведа Андрея Десницкого, этот конфликт - симптом потери Россией мирового влияния после вторжения в Крым. "Россия отдаляется от мирового сообщества в сторону добровольного изоляционизма, - считает он. - Мы рискуем получить то же самое и в церковной жизни: настоящие православные - это мы и те, кто с нами согласен, остальные - еретики и изменники, Бог с нами и только с нами".

О том, "что стоит за православным расколом между Россией и Украиной", размышляет французский журналист Анри Тенк на портале Slate.fr.

Москва и Константинополь, два исторических "патриархата" православия, сцепились по поводу религиозной ситуации на Украине, отмечает автор статьи.

На Украине религиозный и политический аспект зачастую сливаются в единое целое, и за тем, что выглядит как "война двух колоколен", по сути, скрываются цели и задачи исторического и символического масштаба. Речь идет о судьбе православных Церквей в России и на Украине, а также о будущем уже и без того испорченных отношений между Киевом и Москвой. Наконец, о том, чем станет мощное русское православие - религиозная правая рука Владимира Путина в его действиях по моральному перевооружению внутри страны и в ее внешней экспансии, рассуждает эксперт.

Будучи страной, веками раздираемой между русским православием и католическим Западом, Украина стала калейдоскопом конкурирующих конфессий. После падения коммунизма она сделалась одной из религиозных пороховых бочек Европы и оказалась в центре столкновений пророссийских и прозападных сторонников, продолжает журналист.

Сегодняшний эпизод является завершением почти тридцатилетней войны, проводимой Москвой против УПЦ КП. А главное, это новое обострение войны за лидирующее положение в православии между Москвой и Константинополем. У Москвы - информационная и политическая сила. У Константинополя - символическая и историческая сила, указывает журналист.

Для Москвы Украина входит в состав ее "канонической территории", того, что Кремль и Московский Патриархат совместно называют "исторической Россией". Религиозные взгляды Патриарха Московского Кирилла совпадают с геополитическим, националистическим и антизападным видением Путина. Потеря Украины стала бы занозой в религиозном сердце России, считает автор статьи.

Владимир Путин и нынешний Патриарх Московский Кирилл сходятся в едином видении православия как закваски "российской цивилизации" перед лицом европейского и западного разложения. Для них подобный фермент должен свободно действовать в таких странах, как Россия, Украина или Белоруссия, которые представляют собой единое духовное пространство, пространство Святой Руси, получившей крещение в Киеве, резюмирует Тенк.