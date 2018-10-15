Команды под руководством женщин достигают лучших результатов

Рабочие группы под руководством женщин успешнее - такой вывод был сделан в исследовании, опубликованном Институтом экономики труда (Бонн), сообщает Kurier.

"Основой для исследования стал масштабный полевой эксперимент, посвященный коллективной работе и проведенный в одном из итальянских университетов. В эксперименте приняли участие 430 студентов, которые добровольно решили сдать часть экзамена, работая совместно. Состав команд и их руководители были определены жеребьевкой", - поясняет австрийское издание.

"Несмотря на одинаковое количество потраченного времени, команды, которыми руководили женщины, получили значительно лучшие оценки, - отмечает автор статьи. - Особенно хороших результатов под женским руководством добились женщины. (...) Сами руководительницы, наоборот, получили более слабые оценки на экзамене в отличие от участниц команд. Исследователи предполагают, что женщины уделяли больше времени своим командам, оказывая им поддержку и координируя их деятельность".

"Кроме того, опрос участников по окончании эксперимента показал, что, как правило, мужчины-участники команд хуже оценивали женское руководство. "Мужчины, кажется, все еще имеют предубеждения относительно женского руководства, хотя - а возможно, и потому что - оно может оказаться особенно эффективным", - передает издание слова Винченцо Скоппы, одного из авторов исследования.

"По словам авторов исследования, в изученном примере команды под руководством женщин выиграли благодаря самоотверженному личному участию руководительниц групп, а также их таланту в организации и мотивации. Эти качества, часто приписываемые женщинам, будут приобретать все большее значение в современной рабочей среде, важную роль в которой играет кооперация", - передает Kurier.