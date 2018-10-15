Ракеты C-400, вызывающее беспокойство дипломатическое оружие Владимира Путина

Это оружие, представленное как один из самых современных в мире зенитно-ракетных комплексов, стало флагманом российского экспорта оружия и дипломатическим рычагом, за которым внимательно следит Вашингтон, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Несмотря на густые облака, скрывшие от наблюдателей конечную траекторию ракеты, начальник управления боевой подготовки ВКС России Александр Агафонов был категоричен: ракеты С-400 "выполнили свою миссию", уничтожив все мишени, намеченные во время маневров "Восток-2018", организованных в сибирском регионе Бурятия. В середине сентября Москва выставила напоказ мощность своей культовой системы ПВО, получившей название "Триумф", изготовленной на государственном предприятии "Алмаз-Антей". Три недели спустя, в ходе визита Владимира Путина в Дели, Индия подписала с Россией контракт о приобретении этого оборудования на сумму в 5,2 млрд долларов. Пусть такое совпадение случайно, но оно подтверждает символичность статуса этого оружия, ставшего равноценным конкурентом ракет Patriot, производимых в США, отмечает автор статьи.

"Это одна из самых современных систем ПВО в мире и, возможно, самая мощная в настоящее время", - подчеркивает российский независимый военный аналитик Василий Кашин.

Последний по дате ЗРК был развернут 21 сентября, в Евпатории в Крыму - это третье развертывание С-400 на полуострове, присоединенном в 2014 году, после Феодосии и Севастополя. Скоро последует Джанкой, на "границе" с Украиной, указывает журналист. "Мы наблюдаем за берегами Турции, Румынии, Болгарии, Украины, с севера до самого Запада", - предупреждает Александр Таранов, командующий отряда по размещению С-400 в Крыму. Эти ЗРК могут быть готовы к боевым действиям за пять минут, продолжает Москва, имея в виду НАТО.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), три главных контракта на поставку оружия иностранным клиентам Россия подписала с Китаем, Индией и Турцией, что представляет собой потенциальный источник дохода примерно в 2 млрд долларов в год, то есть приблизительно 15% всего ежегодного российского экспорта оружия.

Пекин использует российский рычаг для сдерживания нежелательного для себя растущего военного присутствия в Южно-Китайском море, говорится в статье. "Базовый вариант С-400 позволяет держать под огнем весь Тайваньский пролив", - поясняет российский эксперт Василий Кашин.

Индия же, чья система ПВО считается устаревшей и неприспособленной к современным нуждам, стремится противостоять угрозе со стороны Китая, усиливающего свое военное присутствие на границе, а также угрозе со стороны своего пакистанского врага и соседа, который уже долгое время проводит испытания ядерных ракет, в частности, на спорной границе с Кашмиром, сообщает журналист.

Покупая С-400 у своего мнимого русского друга, националистический режим Эрдогана хочет оставить в дураках НАТО, членом которого он является, а также Вашингтон, указывает Авриль.

Как отмечает эксперт SIPRI Симон Веземан, "США угрожают любому, кто покупает российское оружие", и репрессии применяются в первую очередь в отношении С-400.

Что касается России, приученной к западным санкциям, то для нее американские репрессии "представляют скорее раздражающее, чем реальное препятствие", подчеркивает Симон Веземан. По мнению Андрея Корыбко, комментатора кремлевского агентства Sputnik, американская реакция лишь выдает "страх США" перед "возникновением технологии, которая переворачивает стратегическое господство США".

Едва Россия записывает в свой актив какие-то промышленные успехи, она тотчас представляет преемника С-400. Новая модель С-500, прозванная "Прометей", уже прошла испытания в Казахстане, ее поставки должны начаться в 2020 году, разработка С-500 включена в госпрограмму вооружений РФ до 2027 года, пишет проправительственное издание "Российская газета".

"С-500 станет во всех смыслах вершиной системы ПВО-ПРО - он предназначен для работы на высотах, недоступных другим комплексам, 100 км и выше, то есть в ближнем космосе", - уточняет "Российская газета".

Белый дом в ответ выразил готовность возродить "звездные войны" Рональда Рейгана. Пентагон объявил о создании к 2020 году новой космической силы, передает автор статьи. "Наши противники уже превратили космос в военную сферу, и США не будут отступать перед этим вызовом", - заявил Дональд Трамп в августе.