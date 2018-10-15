Дело Хашогги: растет напряженность между Эр-Риядом и его союзниками

Журналист и критик ваххабитского королевства Джамаль Хашогги не подавал признаков жизни после своего входа в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, пишут журналисты Le Monde Жиль Пари и Бенжамен Барт.

Тайна исчезновения Хашогги стала теперь не только двусторонним турецко-саудовским делом. В течение уикенда Белый дом и главные европейские столицы ужесточили тон в отношении Эр-Рияда, который в ответ пригрозил экономическими репрессиями. Подобный всплеск напряженности редко случается в отношениях между королевством и его западными союзниками, отмечают авторы статьи.

В субботу 13 октября в интервью телеканалу CBS, вышедшему на следующий день, президент США Дональд Трамп пригрозил Саудовской Аравии, своему главному партнеру на Ближнем Востоке после Израиля, "строгим наказанием", если будет доказана ее причастность к исчезновению Хашогги, говорится в статье.

До сих пор администрация Трампа с осторожностью комментировала турецкие обвинения, несмотря на эмоции, которые они вызвали в американской прессе и среди внешнеполитических экспертов Конгресса, для которых Хашогги, год назад уехавший в США, был популярным собеседником, отмечают авторы. "Возможно, президент был проинструктирован своими разведслужбами, которые располагали собственными сведениями, а может, они собрали другую информацию у своих турецких коллег", - предполагает Джозеф Баут, аналитик в Фонде Карнеги.

"Трамп понял, что он ничего не выиграет в борьбе против фактов, - считает Джозеф Баут. - И не будем забывать, что промежуточные выборы близко и что среди американского электората Саудовская Аравия не слишком популярна".

В воскресенье 14 октября французский, британский и немецкий министры иностранных дел, которые слышали про это досье еще меньше, чем Вашингтон, в свою очередь решили напрямую обвинить Эр-Рияд, сообщают журналисты.

В ответ на это невиданное давление в воскресенье монархия - заявляющая, что Хашогги вышел из посольства, но не предоставляющая никаких доказательств - стала размахивать угрозой экономической войны, говорится в статье.

В статье, опубликованной на сайте Al-Arabiya, директор этого новостного телеканала, созданного на деньги саудовских инвесторов, Турки Аль-Дахил, который является близким советником наследного принца Мухаммеда ибн Салмана (MBS), даже уточнил то, в какой форме могут быть осуществлены эти репрессии: баррель нефти "от 100 долларов (87 евро), 200 долларов и даже вдвое выше этой цифры", прекращение покупок американского оружия, приостановка сотрудничества по вопросам безопасности с западными государствами, открытие российской военной базы на севере королевства и даже сближение с Ираном, заклятым врагом!" "Соединенные Штаты сами закололи себя кинжалом", - негодует Турки Аль-Дахил.

Саудовское посольство в Вашингтоне попыталось смягчить воздействие этих слов, утверждая, что они не являются официальной позицией страны. Однако для наблюдателей за новой Аравией Мухаммеда ибн Салмана, подстрекателя саудовского вмешательства в Йемене и вынужденной отставки ливанского премьер-министра Саада Харири в ноябре 2017 года, такая резкость не является неожиданностью, говорится в статье. "Таков фирменный знак MBS, - сказал историк Стефан Лакруа, профессор в Институте политических исследований в Париже (Sciences Po), - высокомерие, национализм без всяких предрассудков, в противоположность прежней Аравии".