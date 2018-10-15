Что стоит за православным расколом между Россией и Украиной

Это гораздо больше, чем просто война двух колоколен, пишет журналист Анри Тенк, специализирующийся на теме религий, на портале Slate.fr.

Православие, малоизвестная христианская галактика с 250 млн верующих, внезапно пробудилось ото сна на востоке Европы. Из его уст снова стала раздаваться военная лексика - "раскол", "анафема", "отлучение от церкви" - казалось, уже погребенная в глубинах архаической памяти. Москва и Константинополь, два исторических "патриархата" православия, сцепились - в прямом смысле, когда они оспаривают собственность соборов и церквей - по поводу религиозной ситуации на Украине, отмечает автор статьи.

На Украине религиозный и политический аспект зачастую сливаются в единое целое, и за тем, что выглядит как "война двух колоколен", по сути, скрываются цели и задачи исторического и символического масштаба. Речь идет о судьбе православных Церквей в России и на Украине, которые в прошлом подвергались преследованию под советским игом, а теперь стали весьма влиятельными. А также о будущем уже и без того испорченных отношений между Киевом и Москвой. Наконец, о том, чем станет мощное русское православие - религиозная правая рука Владимира Путина в его действиях по моральному перевооружению внутри страны и в ее внешней экспансии, рассуждает эксперт.

Патриарх Константинополя, почетный примас (primat d'honneur) мирового православия, в окружении своего Священного Синода недавно признал автокефалию (каноническую независимость) Украинской православной церкви. Что это означает? - задумывается автор.

Будучи страной, раздираемой в течение двух веков между русским православием и католическим Западом, Украина стала калейдоскопом соперничающих и конкурирующих конфессий. После падения коммунизма она сделалась одной из религиозных пороховых бочек Европы и оказалась в центре столкновений пророссийских и прозападных сторонников, продолжает журналист.

В нынешних разногласиях с одной стороны стоит Украинская православная церковь Московского Патриархата, находящаяся в прямой зависимости от Москвы, проявляющая редкую живучесть после всех институциональных перекроек советской эпохи. С другой стороны - диссидентская УПЦ Киевского Патриархата, которая после независимости 1991 года (когда она порвала с российским православием) пылко сражается за то, чтобы оторвать страну от всякого влияния Москвы и сблизиться с ЕС, поддерживает такого же антироссийского, как она сама, президента Петра Порошенко, что проявилось в ее поддержке "оранжевой революции" 2004 года и массовых беспорядков на Майдане в 2014 году, поясняет эксперт.

И вот эту независимую Церковь недавно впервые официально признал Константинопольский Патриархат, что для Московского Патриархата и для Кремля равноценно беспрецедентному предательству, подчеркивает Тенк.

Сегодняшний эпизод является завершением почти тридцатилетней войны, проводимой Москвой против диссидентской Церкви Киевского Патриархата, которая отняла у официальной Церкви большую часть духовенства, верующих, финансов и церквей. А главное, он представляет собой новое обострение войны за лидирующее положение в православии, которой предаются Москва и Константинополь, комментирует автор статьи.

У Москвы - информационная и политическая сила. У Константинополя - символическая и историческая сила, указывает журналист.

Жестокость подобного столкновения невозможно понять, не обращаясь к истории и к особой геополитической ситуации такой страны, как Украина. Именно на этой земле родилось славянское христианство. В 988 году князь Владимир Киевский провел в Древней Руси насильственное крещение населения в водах Днепра и проповедовал Евангелие. Этот основополагающий акт сегодня отмечается одновременно в России и на Украине, напоминает журналист.

Сегодня раскалывается сам православный лагерь, и происходит это после распада Советского Союза и независимости Украины. Раскол идет между официальной православной Церковью, являющейся транслятором указаний сверху из России, и диссидентской, националистической и антироссийской Церковью. Последней руководит такая спорная фигура, как 89-летний Патриарх Филарет, испорченный до мозга костей, женатый отец семейства (что запрещено для епископа), который до сегодняшнего дня не был признан остальным мировым православием. Сейчас эти Церкви ведут войну на ножах, описывает автор.

Для Москвы Украина входит в состав ее "канонической территории", того, что Кремль и Московский Патриархат совместно называют "исторической Россией". Религиозные взгляды Патриарха Московского Кирилла совпадают с геополитическим, националистическим и антизападным видением Путина. Московский Патриархат - единственный институт, сохранивший собственные границы бывшего советского государства: он насчитывает 100 млн верующих в России, 30 млн на Украине, 10 млн в Белоруссии, 4 млн в странах Балтии. Потеря Украины стала бы занозой в религиозном сердце России, считает автор статьи.

Владимир Путин и нынешний Патриарх Московский Кирилл сходятся в едином видении православия как закваски "российской цивилизации" перед лицом европейского и западного разложения. Для них подобный фермент должен свободно действовать в таких странах, как Россия, Украина или Белоруссия, которые представляют собой единое духовное пространство, пространство Святой Руси, получившей крещение в Киеве, резюмирует Тенк.