Советники Пентагона: граждане США, имеющие лишний вес, становятся угрозой для безопасности страны

Советники Пентагона бьют тревогу из-за новой угрозы для национальной безопасности США, сообщает Stern. Почти треть молодых граждан США являются сегодня слишком полными для службы в армии, говорится в представленном в Вашингтоне докладе организации, объединяющей отставных генералов и адмиралов. Широко распространенное ожирение значительно усложняет набор новых военнослужащих и угрожает боеспособности, предостерегают авторы доклада.

"Ожирение долгое время угрожало здоровью нашей нации. В связи с распространяющейся эпидемией оно угрожает теперь и нашей безопасности", - передает корреспондент содержание доклада.

"В прошлом месяце вооруженные силы США объявили, что в этом году впервые за 13 лет они в значительной степени не достигнут своей цели по набору 76,5 тыс. новобранцев. По их данным, 71% американских граждан в возрасте от 17 до 24 лет не соответствуют требованиям для кандидатов на зачисление в вооруженные силы. В качестве одной из причин наряду с наркотиками были названы недостаточное образование и проблемы с весом", - говорится в статье.

"Тем временем Пентагон пытается противостоять этой тенденции с помощью различных программ, к которым относятся специальные тесты по физподготовке для будущих новобранцев, а также фитнес-центры класса люкс и консультации по питанию во многих военных учреждениях. По мнению авторов исследования, этого недостаточно. Намного важнее информирование родителей и детей о том, насколько важными для жизни являются правильное питание и физическая активность", - передает Stern.